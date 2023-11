Ehrgeizige Ziele verfolgen die Verantwortlichen im Bad Dürrheimer Rathaus. Der Gemeinderat der Stadt hatte am 27. Februar 2020 beschlossen, dass die Stadt bereits im Jahr 2030 klimaneutral sein soll. Seither wurde einiges auf den Weg gebracht, wie die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung verdeutlicht.

Dazu gehört etwa die Energiekarawane, mit der energetische Sanierungen von Privatgebäuden angeschoben werden sollen. Die Stadt hat über das Umweltbüro eine kommunale Wärmeplanung in Auftrag gegeben, eine offene Projektgruppe Bad Dürrheim Klimaaktiv wurde gegründet und seit April 2023 arbeitet mit Alisia Meisch eine Klimaschutzkoordinatorin im Rathaus. Schon seit längerer Zeit werden die Stadträte bei Beschlussvorlagen im Gemeinderat darüber informiert, welche klimarelevanten Auswirkungen jeweilige Maßnahmen haben könnten.

Im Auftrag der Stadt hat der in Hochemmingen lebende Filmemacher und Videoproduzent Marcel Arena einen Imagefilm zum Thema klimaaktives Bad Dürrheim erstellt. Dieser ist auf dem You-Tube-Kanal „Bad Dürrheim – Stadtverwaltung“ zu sehen, aber auch über die Webseite der Stadt verlinkt.

Möglichst schnell Klimaneutralität

Darin kommt nicht nur Bürgermeister Jonathan Berggötz zu Wort, der darauf hinweist, dass die Menschen mittlerweile die Auswirkungen des Klimawandels spüren. Mit dem Ziel, möglichst zeitnah klimaneutral zu sein, wolle die Stadt die hervorragende Lebensqualität für ihre Bürger erhalten. Der Film informiert über die Projektgruppe Bad Dürrheim Klimaaktiv, die Vorschläge für Klimaschutz-Investitionen und klimafreundliches Bauen macht.

Wolfgang Kaiser, der die Projektgruppe gemeinsam mit Alisia Meisch leitet, verweist im Interview auf die Photovoltaikanlagen auf städtischen Dächern. So wurde nach der Sanierung der Salinensporthalle auf deren Dach durch die Bürgerenergiegenossenschaft eine PV-Anlage mit einer Spitzenleistung von 90 Kilowatt installiert, die rechnerisch 30 Haushalte versorgen kann. Auch auf anderen Dächern städtischer Gebäude erzeugen Photovoltaikanlagen Strom, etwa bei der alten Schule in Biesingen oder der Realschule Bad Dürrheim.

Die Projektgruppe Bad Dürrheim Klimaaktiv arbeitet auch mit anderen Akteuren eng zusammen, wie etwa der Projektgruppe Bad Dürrheim blüht auf. Deren Initiator und Leiter Michael Neuenhagen kommt ebenfalls in dem Film zu Wort. Er sagt: „Wir wollen, dass jeder mit seinen Möglichkeiten, egal ob er einen Balkonkasten hat oder Landwirt ist, etwas für Artenschutz tut.“

Auch die Energiekarawane wird in dem Film vorgestellt: Hier werden Hauseigentümer direkt auf die kostenlose Energieberatung aufmerksam gemacht. Gezeigt werden auch positive Beispiele von Unternehmen, wie die Firma Belenus im Gewerbegebiet, die den Energieverbrauch drastisch gesenkt hat und nicht nur Erdwärme, sondern auch Photovoltaik nutzt.

Am Schluss ruft in dem Film Bürgermeister Jonathan Berggötz alle zum Mitmachen auf: „Wenn möglichst viele Bürger und Unternehmen den Klimaschutz aktiv vorantreiben, wird es uns zeitnah gelingen, klimaneutral zu werden. Es kommt aber auf die Unterstützung von jedem Einzelnen an.“ Der Videobeitrag zeigt nur einen kleinen Teil der Klimaschutzaktivitäten auf.

Vom Hobbyfilmer zum Profi

Bei den Dreharbeiten für den Klimaschutz-Film wurde Marcel Arena, Ingenieur für Medien und Informationswesen, durch den Schwenninger Toningenieur Jürgen Haller unterstützt. Außerdem ließ er eine Drohne über der Innenstadt und dem Kurpark kreisen. Arena, dessen Studio den Namen MP-Design trägt, ist seit drei Jahren immer wieder für die Stadt tätig. Er setzte schon die Neujahrsreden des Bürgermeisters und Kurgeschäftsführers während der Corona-Zeit filmisch um und berichtete über das Lichterfest.

Angefangen hat Marcel Arena als 20-jähriger Hobbyfilmer bei der Schwenninger Radnacht, wo er über das Rennen ein Video produzierte. Arena, selbst Amateur-Radrennfahrer, bekam immer mehr Aufträge aus dem Sport und produzierte für Fernsehsender und Veranstalter Filme über Rennereignisse. Zuletzt filmte er bei der Deutschen Radmeisterschaft in Donaueschingen und Bad Dürrheim live aus dem Helikopter für das Fernsehen.