Alexander Ruf hat im Oktober die Geschäftsführung des Bad Dürrheimer Mineralbrunnens übernommen. Er tritt die Nachfolge des langjährigen Geschäftsführers Ulrich Lössl an, der in Ruhestand gegangen ist.

Wie Lössl übernimmt sein Nachfolger Alexander Ruf beim Mineralbrunnen die Geschäftsbereiche Technik, Marketing und Vertrieb. Die kaufmännische Geschäftsführung und der Bereich Logistik liegt weiterhin in den Händen des zweiten Geschäftsführers im Unternehmen, Bernhard Wolf.

Eine Herzenssache

Für Alexander Ruf war die Berufung zum Geschäftsführer beim Mineralbrunnen nach Feststellung des Unternehmens „eine Herzenssache“, war er doch dort nach seiner Ausbildung zum Industriekaufmann bis 2006 erfolgreich als Gebietsverkaufsleiter tätig. Bereits in den ersten Tagen hat er einige bekannte Gesichter des Traditionsbetriebs wieder getroffen.

Nach seinem Abschluss zum Diplom-Betriebswirt (GA), so heißt es in einer Presseerklärung des Mineralwasser-Herstellers, blieb Alexander Ruf der Mineralwasserbranche treu, wechselte jedoch als Verkaufsleiter zu Ensinger-Mineralheilquellen GmbH. Als Prokurist und Mitglied der Geschäftsleitung verantwortete er zuletzt erfolgreich den Innen- und Außendienst. Zusätzlich übernahm er die Verantwortung für die Bereiche Marketing sowie Sponsoring & Events.

Rückkehr in Heimatbetrieb

Nun kehrt er wieder zu seinem Heimatbetrieb Bad Dürrheimer zurück und will den Mineralbrunnen stark für die Zukunft aufstellen. Für den neuen Geschäftsführer steht fest: „Wir werden bei Bad Dürrheimer große Schritte gehen, um den Brunnen fit für die Zukunft zu machen. Das werden wir gemeinsam im Team schaffen.“

Ruf will die einzelnen Marken noch klarer positionieren, um im Verdrängungsmarkt Mineralwasser zu bestehen. „Bad Dürrheimer lag und liegt mir sehr am Herzen. Ich bin davon überzeugt, dass in Bad Dürrheimer sehr viel Potenzial liegt, und möchte die Marke weiter nach vorne bringen und noch erfolgreicher machen“, erklärt der Geschäftsführer in der Pressemitteilung.