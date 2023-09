Ungeachtet dessen wie viel sich in den vergangenen Jahren im Fastnachtsmuseum Narrenschopf verändert hat, stehen die Zeichen weiter auf Veränderung. Weiter in Richtung Zukunft, um das Erreichte zu erhalten und zu festigen.

Der Narrenschopf hat die Corona-Zeit relativ gut überstanden, der Schritt ins digitale Museumszeitalter mit dem Projekt Museum 4.0 wurde mehr als erfolgreich bewältigt.

Es stehe eine Fülle von Aufgaben an, erklärt Roland Wehrle, Präsident der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN) im Gespräch mit unserer Zeitung.

Zunächst wird es einen Wechsel in der Museumsleitung des Narrenschopfs geben, bestätigt Wehrle auf Nachfrage. Die bisherige Museumsleiterin Ilka Diener – sie begann ihre Tätigkeit im Jahre 2017 – war in Teilzeit angestellt, 60 Prozent. Sie hat gekündigt, um in Wohnortnähe eine Ganztagesstelle anzutreten. Nachdem Vera Jovic-Burger (befristet angestellt und an der Projektsteuerung von „Museum4punkt0“ beteiligt) den Narrenschopf verlassen hat, um eine Stelle im Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck anzutreten, sei es ein herber Schlag, dass mit Ilka Diener die zweite starke Frau den Narrenschopf verlässt, auch wenn das natürlich nachvollziehbar sei.

Aufregende und ungewöhnliche Jahre beendete der Narrenschopf mit dem Ende des bundesweiten und von der Bundesregierung geförderten Projektes „Museum 4punkt0“ im Oktober 2022. Das letzte Stück des Projektes war die Digitalisierung des sogenannten Ambraser Tellers. Bei dem Projekt war der Narrenschopf eines von beteiligten 18 Museen und brillierte im Vergleich zu den anderen 17 Verbundpartnern als sehr kleines Museum mit bemerkenswerten Ergebnissen. Große Erfolge verbucht der Narrenschopf etwa durch die entwickelten VR-Brillen, mit denen man in die Fastnachtsbräuche eintaucht. Ein zuvor erreichter Meilenstein war die 360-Grad-Kuppel, von Fastnachtshistoriker Werner Mezger als „Narretarium“ bezeichnet.

Während dieser Projektjahre seien aber auch viele andere kleine Projekte gelaufen, so Wehrle. Unter anderem wurde während der Corona-Zeit auch ein neues Kassen-/Besuchssystem eingeführt. Jetzt gelte es, die erreichten Ergebnisse zu erhalten und auszubauen. Neben den Management-Aufgaben, die im alltäglichen Museumsgeschäft bestehen, sei man beständig auf der Suche nach weiteren Fördergeldern, erklärt der VSAN-Präsident. Als weitere Aufgaben der nächsten Zeit bringt Wehrle die Organisation zur Feier des 100-jährigen Narrenverbandsbestehens ins Gespräch. Vier Ausstellungen in vier Städten seien geplant. Das brauche enorme Kapazitäten. Eine erfreuliche Nachricht sei, dass ab dem heutigen Freitag der frühere wissenschaftliche Mitarbeiter Artur Fuss wieder mit einsteigt. Dieser verfügt durch „Museum4punkt0“ bereits über umfangreiche Erfahrung.

In Bezug auf die weitere Entwicklung hakt Wehrle erneut ein: Aktuell suche man eine neue Museumsleitung und zwar für eine 100-Prozent-Stelle. Der Bewerber oder die Bewerberin sollte auf jeden Fall ein Herz für die Fasnet mitbringen – das gilt natürlicherweise bezogen auf das Museum als Grundvoraussetzung. Weiter erwarte man, so Wehrle, die Fähigkeit zur Vernetzung. Denn es müssten viele Seiten miteinander verbunden werden. Da führt Wehrle allein schon die VSAN mit ihren Vertretern als Museumsträger an. Allein das sei schon eine Herausforderung. Management- und Leitungserfahrung sollten das Bewerberbild komplettieren. Zwei Bewerbungen seien inzwischen eingegangen, doch diese müssten erst einmal gesichtet und bewertet werden und damit sei immer noch nichts in trockenen Tüchern. Also dürften sich gerne weitere Interessenten bewerben.

Schlussendlich kündigt VSAN-Präsident Roland Wehrle einen weiteren großen Wechsel an – einen Generationenwechsel: 2025 endet seine Amtszeit als VSAN-Präsident. Er wolle nicht mehr antreten. Es sei Zeit die Verantwortung in jüngere Hände abzugeben, tut er seine Absichten kund.