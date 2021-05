von Sabine Naiemi

Den Einzelhändlern und Gewerbetreibenden geht es, wie auch den Gastronomen, aufgrund der Schließungen wegen der Corona-Pandemie so richtig schlecht. Die meisten kommen mehr schlecht als recht über die Runden. Eine Zeit, in der nach Möglichkeiten gesucht wird, den Auswirkungen der Krise konstruktiv entgegenzuwirken, eventuell bis jetzt ungewohnte Wege einzuschlagen.

Die Gewerbetreibenden der Innenstadt suchen nach Möglichkeiten, trotz der aktuellen Situation neue Einnahmequellen zu generieren. Bild: Hans-Jürgen Götz | Bild: Hans-Juergen Goetz

Auf diese Pfade begeben sich auch die Händler und Gastronomen der Innenstadt Bad Dürrheims bei einem kleinen Unternehmerfrühstück, das vom Gewerbeverein Bad Dürrheim in Zusammenarbeit mit der Industrie- und Handelskammer (IHK) angeboten wurde. Wenngleich das Interesse unter den Mitgliedern des Gewerbevereins eher gering ausfiel, konnten sich einige der Mitglieder des Gewerbevereins bei zwei Vorträgen über neue Wege informieren, für die Kunden im Internet präsenter und sichtbarer zu sein, besonders in ihrer eigenen Region. Das Thema war: Wie schafft man es, in der aktuellen Situation, Einnahmen zu generieren?

Der deutsche Handel sei noch sehr stationär geprägt, erklärte Referent Steffen Hoss aus St. Georgen. Knapp die Hälfte aller Händler seien rein stationäre Händler. Man wisse aber auch durch statistische Auswertungen, dass wenn jemand in der Region bekannt ist, Kunden dann eher dort kaufen. Hoss informierte außerdem über Fördermöglichkeiten und Zuschüsse, die auf dem Weg ins Internet in Anspruch genommen werden können. Philipp Hilsenbek von der IHK bekräftigte, dass die IHK ebenfalls bei Fragen als Ansprechpartner zur Verfügung stehe.

Mehrfach gaben in der Vergangenheit die Gewerbetreibenden der Stadt, auch der Übernachtungs- und Gastronomiebetriebe, ihrem Frust Ausdruck, wiesen auf ihre prekäre Situation hin. Sie sehen die Notwendigkeit, sich für die Zukunft noch besser aufzustellen.

„Ich fand die Vorträge gut, es war interessant zu sehen, was mit der Digitalisierung alles möglich ist“, erklärte Maren Isak-Jentzen im Anschluss. Sie müsse sich erstmal an diese Gedanken gewöhnen, erklärte Heike Groß von Heikes Wollstüble etwa. Sie brauche den persönlichen Kontakt zu den Kunden.

„Jetzt hoffen wir mal, dass alle Betriebe den Lockdown überstanden haben und wir bald Licht am Ende des Tunnels sehen und wieder alle öffnen und die Leute schnell wieder in ihr Leben integriert haben, dass es eine Gastronomie und Händler gibt“, sagt Gastwirtin Isak-Jentzen.