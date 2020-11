von Autorenzeile

Die Stadtverwaltung überarbeitet derzeit die Kinderbetreuungsordnung. Diese regelt unter anderem die Platzvergabe in den Kindertagesstätten, die Höhe der Elternbeiträge bis hin zur Elternarbeit.

Einer der Gründe zur Neuordnung war zum Beispiel das Platzvergabeverfahren. Diese soll künftig transparenter und nachvollziehbarer gestaltet werden, insbesondere vor dem Hintergrund, dass die Nachfrage an Kita-Plätzen in den kommenden Jahren das Angebot übersteigen könnte. Hierzu soll ein Punktesystem eingeführt werden. Ein Änderungswunsch des Verwaltungsausschusses bei seiner Beratung darüber am vergangenen Donnerstag war, dass Alleinerziehende und Wohnortnähe stärker berücksichtigt werden sollen.

Laut Sitzungsvorlage habe die Erfahrung der zurückliegenden Jahre ferner gezeigt, dass viele Fragen, die im Verwaltungsalltag im Zusammenhang mit dem Thema Kinderbetreuung aufkommen, bisher nicht oder nur unzureichend geregelt sind, was zu Unsicherheiten bei den Einrichtungen und der Elternschaft sowie zu ineffizientem Arbeiten aufseiten der Verwaltung führt. Auch diese Problematik soll mit der Novellierung der Kinderbetreuungsordnung behoben werden.

Wesentliche inhaltliche Änderungen: Die Platzvergabe wird zentralisiert und künftig einheitlich vom Kundenbereich 1.1 „Bildung und Wahlen“ verantwortet. Die Vergabekriterien werden in ein Punktesystem übersetzt. Der Anmeldestichtag wird auf den 31. Januar vorverlegt, um die administrativen Abläufe besser planbar zu machen. Anmeldungen für Kindergartenplätze seien nach wie vor auch nach dem Stichtag möglich, jedoch würden zuerst Anmeldungen bearbeitet, die rechtzeitig eingegangen sind, erklärte Bereichsleiter Stefan Stamer.

Nach der ersten Analyse der Kinderbetreuungsordnung im Januar 2020, der zwischenzeitlichen Ausarbeitung eines Entwurfs und dessen Diskussion im Kita-Beirat im Oktober soll im Dezember 2020 im Gemeinderat die Beschlussfassung erfolgen. Ab Januar 2021 soll die neue Kinderbetreuungsordnung in Kraft treten.