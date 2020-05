Lange ersehnt und endlich wahr! Am heutigen Samstag, 16. Mai, öffnet das Fastnachtsmuseum Narrenschopf in Bad Dürrheim erstmals seit neun Wochen wieder seine Pforten. Die Besucher erwarte eine spannende Mischung aus Bewährtem und neuen Attraktionen, kündigt Museumsleiterin Ilka Diener an. Trotz vorgegebener Schutzmaßnahmen könne den Besuchern ein vielfältiges Angebot präsentiert werden.

Tolle Neuigkeiten: Schon im Eingangsbereich begrüßt den Besucher die augenfälligste Erscheinung: Das Narrenschiff aus Holz, das noch vor wenigen Wochen in der Sonderausstellung des Franziskanermuseums in Villingen die Geschichte „Familiengeheimnisse – De Narro un si ganz Bagasch“ erzählte, bietet nun im Narrenschopf interessante Einblicke in die geschichtliche Entwicklung der Narrenfiguren. „Wir bedanken uns ganz herzlich bei Anita Auer vom Franziskanermuseum Villingen und bei der Narrozunft Villingen, die uns das Schiff zur weiteren Verwendung angeboten haben“, erklärt Paredes Zavala, die wissenschaftliche Leiterin des Museums. „Es wurde viel geplant, gemessen, gesägt, geschleppt und geschraubt, bis die Holzkonstruktion an ihrem neuen Platz stand. Zum Glück haben uns hier einige freiwillige Helfer unterstützt“, berichtet sie von der Umzugsaktion.

Etwas ganz Neues gibt es auch im Museumskino: Der Kampf zwischen der Fastnacht und der Fastenzeit wird anhand eines eindrucksvollen Gemäldes von Pieter Bruegel visualisiert. Zahlreiche Effekte lassen das Gemälde lebendig werden und den Zuschauer tief in die dargestellten Geschichten des Bildes blicken. Saray Paredes Zavala ist begeistert von der Produktion: „So etwas gab es bisher noch nie. Die neuesten Erkenntnisse der Forschung sind hier mit eingeflossen und wurden in aufwändigen 2,5-D-Animationen verarbeitet.“

Sehr glücklich sind Ilka Diener und Saray Paredes Zavala auch über die neuen Museumshocker, die während des Rundgangs mitgeführt werden können. Zusammengeklappt dienen sie als Gehstock, möchte sich der Museumsbesucher zwischendurch ausruhen oder eine Schautafel in Ruhe lesen, klappt er den Stuhl einfach auf und nimmt bequem Platz. Ideal seien die Hocker auch für Großeltern, die mit ihren Enkeln das Museum besuchen. Während die Kinder in den Ausstellungsräumen hin- und herflitzen und die verschiedenen Mitmachstationen ausprobieren oder bei der Museumsrallye spielerisch die schwäbisch-alemannische Fastnacht kennenlernen, können sich Oma und Opa ein Päuschen gönnen. Auch bei Führungen kann der Hocker zum Einsatz kommen. Dieser Komfort für die Museumsbesucher war ein seit langem gehegter Wunsch.