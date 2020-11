von Sabine Naiemi

Bad Dürrheim – „Das Waldeck hat von Anfang an das Corona-Virus sehr ernst genommen“, erklärt Klinikbetreiber und Inhaber Rüdiger Schrenk. Die Einrichtung ist eine anerkannte Fachklinik mit den Indikationen Kardiologie, Orthopädie und Pneumologie.

In der Reha-Klinik Waldeck in Bad Dürrheim kann man ab jetzt an sieben Tagen der Woche Corona-Schnelltests durchführen lassen. Bild: SK-Archiv Götz

Nun hat auf Grund der hohen Nachfrage das Waldeck den Corona-Schnelltest als „Drive-in“ eingerichtet, gibt Rüdiger Schrenk bekannt. „Viele Menschen wollen Sicherheit, viele Firmen verlangen von den Vertretern einen negativen Test, Alten- und Pflegeheime verlangen von den Besuchern einen negativen Test und...und...und“, erklärt Schrenk weiter.

Von Beginn an habe die Hygienekommission des Waldecks an Konzepten für die Sicherheit und Hygiene im Haus gearbeitet. Bereits im Februar, noch vor dem ersten Lockdown, habe im Waldeck die Hygienekommission zusammen mit dem Gesundheitsamt getagt. Das Gesundheitsamt prüfte die erarbeiteten Maßnahmen und das Hygiene-

konzept ohne Beanstandungen.

Eine zwölfköpfige Hygienekommission, bestehend aus Krankenhaus-

hygienikern, hygienebeauftragten Ärzten, hygienebeauftragter Pflege und Hygienefachkräften erarbeitete und erarbeitet noch bedarfsangepasst in enger Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt Konzepte für die Sicherheit im Umgang mit dem Virus.

Regelmäßige Testungen

Schrenk: „Das Waldeck arbeitet nach dem Arche-Noah-Prinzip: Schutz, Sicherheit und Geborgenheit!“ Ein aufwendiges Screening der Patienten sei im Waldeck schon immer Bestandteil der Schutzmaßnahmen gewesen. Seit mehr als drei Wochen laufen nun auch die Testungen mit dem Antigentest. Alle Patienten werden mehrmals getestet.

„Wir testen allerdings nicht nur unsere Patienten und Gäste, sondern auch alle Mitarbeiter regelmäßig nach ihren freien Tagen“, so Schrenk weiter. Durch dieses kontinuierliche Vorgehen sei es gelungen, Infektionsketten zu durchbrechen und Gefahren für das Waldeck, die Patienten und die Mitarbeiter abzuwehren. Das beweise, wie wichtig diese Tests sind. Schrenk sagt: „Ein Zebrastreifen verhindert nicht, dass du überfahren wirst, aber er reduziert ganz wesentlich das Risiko, überfahren zu werden.“ So tragen also alle Mitarbeiter grundsätzlich eine FFP2-Maske und in einigen Bereichen zusätzlich eine Gesichtsmaske.

Das Personal im Waldeck ist für die Schnelltests geschult. Bild: Waldeck | Bild: Klinik Waldeck

Die geforderten Auflagen würden im Waldeck als Standard erfüllt, hebt Schrenk hervor. Das Notfalllager sei, wie es vom Landratsamt gefordert ist, für zwei Monate gefüllt worden. Somit stünden ausreichend Schutzkleidung, FFP2-Masken und Desinfektionsmittel bereit.

Jetzt sind Schnelltests möglich

Das medizinische Team des Waldecks wurde speziell geschult, um die Tests fachgerecht durchführen zu können. Die Hygienekommission unterstützt dieses Konzept. Die Tests werden an sieben Tagen der Woche in der Zeit von 8 bis 16 Uhr durchgeführt, danach mit telefonischer Anmeldung. Ein Test dauert 20 Minuten und muss selbst bezahlt werden: 85 Euro. Die Tests erfolgen draußen am Auto und werden direkt ausgewertet, sie funktionieren ähnlich wie ein Schwangerschaftstest. Abends sind Tests mit Voranmeldung möglich. Ist jemand positiv, werde dies umgehend dem Gesundheitsamt gemeldet, sodass schnell ein PCR-Test erfolgen kann und natürlich die Quarantäne.