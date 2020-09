Ab November wird sie in den Getränkemärkten der Region für kurze Zeit zu finden sein: Die Streuobstschorle des Bad Dürrheimer Mineralbrunnens. „Ein ganz besonderer regionaler Genuss in limitierter Abfüllung“, so der Mineralbrunnen in einer schriftlichen Mitteilung. Das Beste: Mit jedem Schluck werde die Streuobst-Kultur auf der Baar gefördert und damit ein wichtiger Beitrag für den Erhalt der Artenvielfalt geleistet. Die ursprüngliche Idee zu diesem Projekt hatte Landrat Sven Hinterseh.

„Der Schwarzwald-Baar-Kreis ist zwar kein typisches Streuobstgebiet, glücklicherweise gibt es aber auch in unserer Region noch einige wertvolle Streuobstbestände. Ich selbst bin in einem Obst- und Weinbaubetrieb am Kaiserstuhl aufgewachsen und habe so einen engen, persönlichen Bezug zu diesem Thema. Die Streuobstbestände in der Region sind in den vergangenen Jahrzehnten drastisch zurückgegangen. Mein Anliegen ist es, die Streuobst-Kultur auch bei uns wieder mehr aufleben zu lassen. Wichtig dabei: Die Früchte in eine Vermarktungskette zu bringen“, fasst Landrat Sven Hinterseh seine Motivation zu diesem Herzens-projekt zusammen.

Die perfekten Projektpartner waren mit dem Mineralbrunnen, als Experte für das Produzieren, Abfüllen und Vermarkten von Getränken, und dem Landschaftserhaltungsverband Schwarzwald-Baar-Kreis mit dessen Fachkompetenz schnell gefunden.

Pflege von Streuobstwiesen ist praktischer Naturschutz. Ulrich Lössl, Geschäftsführer des Mineralbrunnens erklärt: „Streuobstwiesen zeichnen sich durch ihre extensive Bewirtschaftung ohne künstliche Düngung und ohne die Verwendung chemischer Spritzmittel aus. Dies wirkt sich positiv auf den Erhalt der Artenvielfalt aus und sorgt gleichzeitig für den Schutz des Grundwassers. Beides sind Themen, die für den Bad Dürrheimer Mineralbrunnen von zentraler Bedeutung sind. Selbstverständlich unterstützen wir unseren Landrat also bei der Umsetzung dieses wichtigen Vorhabens.“

Um den Streuobstbestand in der Region wieder zu reaktivieren, hat die Projektgruppe ein Konzept ausgearbeitet, welches den Naturschutz in den Mittelpunkt stellt: Zum einen ist der Mineralbrunnen bereits mit 20 Euro pro Doppelzentner einen über dem Marktpreis liegenden Betrag für die Äpfel zu bezahlen. Dieser hohe Preis ist für eine ökonomisch und ökologisch sinnvolle Bewirtschaftung von Streuobstwiesen erforderlich. Zum Vergleich: Der aktuelle Marktpreis liege bei 10 Euro pro Doppelzentner und falle üblicherweise zum Ende der Erntesaison nochmals.

Zum anderen spendet der Mineralbrunnen von jeder verkauften Flasche einen Beitrag in Höhe von zehn Cent für die Förderung von Streuobstwiesen und anderen Naturschutzprojekten in der Region. So können zum Beispiel das Anpflanzen neuer Bäume und Schnittkurse finanziert werden. Denn was viele nicht wissen: Streuobstwiesen sind Kulturbiotope, das heißt Pflege und Bewirtschaftung sind essentiell für den langfristigen Erhalt.

Übrigens: In Bad Dürrheim findet man unter anderem auf dem Minara-Parkplatz beim Kindergarten und entlang der Straße nach Öfingen hoch Obstbäume, bei denen die Bürger sich gerne umsonst Obst holen können.

Bodenseekreis/Kreis Konstanz Wie die Heinz-Sielmann-Stiftung ihr Konzept in der Region umsetzt – mit Erfolg Das könnte Sie auch interessieren