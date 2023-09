Rund um den Rathausplatz findet am Sonntag, 8. Oktober, der siebte Naturparkmarkt in Bad Dürrheim statt. Viele verschiedene Hersteller und Erzeuger aus dem Schwarzwald werden sich von 11 bis 17 Uhr präsentieren und ihre Produkte anbieten. Im Mittelpunkt stehen vielfältige regionale Erzeugnisse, beispielsweise Spezialitäten, duftende Holzofenbrote oder selbst hergestellte Kräutersirups.

Die Besucher haben die Möglichkeit, sich direkt bei den Herstellern über die Produkte und deren Herstellung zu informieren. So erhält man Einblick in wichtige Themen und Zusammenhänge der regionalen Wertschöpfung und kann gemäß dem Motto „Landschaftspflege mit Messer und Gabel“ auch einen wichtigen Beitrag zum Erhalt unserer Kulturlandschaft im Südschwarzwald leisten, heißt es in einer Mitteilung der Kur- und Bäder GmbH. Neben typisch Schwarzwälder kulinarischen Genüssen wie Schinkenspezialitäten, Edelbränden oder Honig wird auch verschiedenes Kunsthandwerk angeboten. Regionale Ausstellerinnen und Aussteller werden dabei mit Handwerksvorführungen die Herstellung ihrer Produkte veranschaulichen. Für das passende Rahmenprogramm sorgen Schwarzwälder Musikgruppen.

Zudem wird am 8. Oktober ein verkaufsoffener Sonntag in der Innenstadt stattfinden. Für die Besucherinnen und Besucher stehen in den verschiedenen Geschäften unterschiedliche Aktionen bereit, auch für die kleinen Besucher wird es in der gesperrten Friedrichstraße wieder ein passendes Angebot geben.