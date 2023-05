Viele kleine Schritte sind notwendig, um die Stadtbibliothek Bad Dürrheims zukunftsfit zu machen und den Umzug von den Räumen im alten Rathaus in der Schulstraße zur neuen Adresse in die Hofstraße 1, vorzubereiten. Mit in die neuen Räumlichkeiten zieht das Mehrgenerationenhaus Generationentreff Lebenswert, das bisher in der Viktoriastraße angesiedelt ist. Den Beschluss dazu fasst der Gemeinderat am 27. Juli 2022. Seitdem laufen die Vorarbeiten auf Hochtouren.

Das durch die Zusammenlegung neu entstehende Bürgerzentrum findet seinen Platz im Erdgeschoss des Gebäudes A auf dem früheren Irma-Gelände. Der Vorteil der neuen Räume liegt unter anderem in der zentralen Lage und Barrierefreiheit. Es soll eine multifunktionale Plattform entstehen, ein Begegnungsort als zentrale Anlaufstelle, in dem aktiv ein bürgerschaftliches Miteinander aller Generationen gelebt wird. Unterschiedliche Veranstaltungen sollen angeboten werden, aber auch Nutzungsmöglichkeiten für parallel stattfindende kleinere Veranstaltungen werden vorhanden sein. Die Bücherei wird ihren Platz auf der linken Seite vom Eingang finden, dahinter Sanitärräume und ein Besprechungsraum. Der Bereich rechts vom Eingang ist für das Mehrgenerationenhaus vorgesehen. Auch ein Kellerraum steht zur Verfügung.

In die Vorarbeiten und die zeitliche Planung bringen sich der Initiativkreis Lesenswert und der Generationentreff mit zahlreichen ehrenamtlichen Helfern ein. Der Initiativkreis erstattete dem Verwaltungsausschuss in seiner Sitzung Anfang Mai Bericht über den aktuellen Stand. Aktuell liegt die Priorität auf der Bestellung des noch notwendigen Inventars und die Erteilung der Aufträge für die Elektroinstallation inklusive der Beleuchtung und der Netzwerkinfrastruktur. Der Mietvertrag kann konkret ausgestaltet werden, sobald über den hierzu gestellten Zuschussantrag entschieden ist. Die Erarbeitung einer Nutzungskonzeption ist im Verlauf einer geplanten Bürgerbeteiligung Anfang kommenden Jahres geplant, sofern der Antrag der Stadt auf Förderung aus dem Landesprogramm „Quartiersimpulse“ entsprochen wird.