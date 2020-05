Gottesdienste am Wochenende und in nächster Zeit

Die katholische Seelsorgeeinheit bietet in den nächsten Tagen folgende Gottesdienste an, die besucht werden können: Samstag, 23. Mai, 18.30 Uhr, Kirche St. Gallus in Unterbaldingen; Sonntag, 24. Mai, 10 Uhr, Kirche St. Johann; Freitag, 29. Mai, 18.30 Uhr, St. Johann; Samstag, 30. Mai, 18.30 Uhr, Kirche St. Peter und Paul in Hochemmmingen und am Pfingstsonntag, 31. Mai, 10 Uhr in Bad Dürrheim. Die genannten Messfeiern sind vorläufig um Erfahrungen zu sammeln, wie die aktuellen Regeln umgesetzt werden.

Sprechstunde beim Pflegestützpunkt

Fragen rund um die Themen Pflege, Versorgung und Finanzierungsmöglichkeiten beantworten die Mitarbeiter des Pflegestützpunktes des Landkreises. Die nächste Sprechstunde hierzu wird am Montag, 25. Mai, im Haus des Bürgers angeboten. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Willkommen sind die Betroffenen oder ihre Angehörigen in der Zeit von 14 bis 16 Uhr.

Eckpunktepapier und aktuelle Finanzlage der Stadt

Die nächste Sitzung des Gemeinderats findet am Mittwoch, 27. Mai, im Haus des Bürgers statt. Auf der Tagesordnung stehen der Entwurf zum Eckpunktepapier für den städtebaulichen Wettbewerb der Stadt sowie ein Bericht über die aktuelle finanzielle Lage der Stadt. Weiteres Thema ist die Sanierung der Kreuzung der Robert-Bosch-Straße und Carl-Friedrich-Benz-Straße sowie abschließend Verschiedenes. Die Sitzung beginnt um 18.30 Uhr.

Die Fußballer des FC haben wieder mit dem Training begonnen

Der Fußballclub 1919 Bad Dürrheim hat wieder mit dem Training begonnen. Zunächst trainieren die Spieler der ersten Mannschaft, im Laufe der Zeit werden weitere Trainingsgruppen hinzukommen. Bis Ende Juni finden jedoch keine Spiele statt, so teilt der Verband mit. Diese Zeit wird genutzt, um das Vereinsheim und die Anlage zu sanieren.

Im Juni ist wieder Sprechstunde

Die nächste öffentliche Sprechstunde bei Inge Teichert, Behindertenbeauftragte der Stadt, kann wieder persönlich am Donnerstag, 18. Juni, aufgesucht werden. Sollten in der Zwischenzeit Fragen aufkommen, ist Frau Teichert unter der Rufnummer (07726) 3 89 12 45 oder per E-Mail unter teichertinge@web.de erreichbar.