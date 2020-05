Bürgermeister-Sprechstunde findet telefonisch statt

Die Veränderungen im öffentlichen Leben durch die aktuelle Lage machen auch vor den von Bürgermeister Jonathan Berggötz angebotenen Bürgersprechstunden nicht Halt, da diese sich durch direkten Kontakt auszeichnen. Um weiterhin den Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern zu ermöglichen, bietet der Bürgermeister eine telefonische Sprechstunde an. „Die persönlichen Anliegen der Bürgerinnen und Bürger sind mir wichtig. Auch und gerade in diesen Zeiten möchte ich mit Ihnen über Ihre Themen sprechen. Dafür rufe ich gerne zurück!“ Die Bürgersprechstunde findet statt am Montag, 18. Mai, 14 bis 17 Uhr. Anmeldungen sind an das Sekretariat des Bürgermeisters zu richten unter Telefon (07726) 66 62 03.

Mittelanmeldung, Verabschiedung und Neuverpflichtung beim Ortschaftsrat in Sunthausen

Die nächste öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates aus Sunthausen findet am Montag, 18. Mai, um 20 Uhr, im Bürgersaal des Rathauses Sunthausen statt. Nach der Fragemöglichkeit für die Bürgerschaft wird Michael Winterhalder aus dem Ortschaftsrat verabschiedet. Anschließend wird Markus Reichmann verpflichtet. Weiter stehen auf der Tagesordnung die Urnenbaumgräber und die Mittelanmeldung für das 2021 und Verschiedenes. Für den Begegnungsverkehr besteht Maskenpflicht.

Corona-Hotline mit neuer Nummer

Bei Fragen rund um Corona ist die städtische Hotline unter der (07726) 66 62 51 erreichbar. Die Hotline ist seit dem 17. März eingerichtet. „Die Hotline dient dazu, dass unsere Bürgerinnen und Bürger bestmöglich informiert sind und entsprechend Rat bekommen“, so Bürgermeister Jonathan Berggötz. „Wir hatten hunderte Anrufer, die dankbar für die freundlichen und kompetenten Auskünfte unserer Mitarbeiterinnen an der Hotline waren.“ Daher soll es auch mit der Hotline weitergehen. Zur Verbesserung der internen Abläufe war es notwendig, die Telefonnummer zu wechseln. Auch wurden die Servicezeiten reduziert, da an den Wochenenden die Hotline kaum noch kontaktiert wurde. Daher wird die Hotline zukünftig an Wochenenden, Feiertagen und Brückentagen nicht mehr besetzt sein. Service-Zeiten: Montag bis Donnerstag, 8.30 bis 12.30 Uhr und 13.30 bis 16 Uhr, freitags von 8.30 bis 12.30 Uhr.