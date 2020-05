Unbekannter zerkratzt Auto auf Parkplatz – Zeugen gesucht

Ein unbekannter Täter zerkratzte am vergangenen Mittwoch zwischen 14.45 Uhr und 15.40 Uhr die gesamte Seite eines schwarzen BMW X3, der auf dem Parkplatz in der Wittmannstalstraße abgestellt war. Der Besitzer hatte sein Auto dort geparkt und ging für knapp eine Stunde zum Nordic Walken. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 1500 Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Dürrheim zu melden, Telefon (07726) 93 94 80.

Die Kur- und Bäder GmbH ist wegen Netzwerkarbeiten nicht erreichbar

Aufgrund von Arbeiten am Servernetzwerk ist der Betrieb der Kur- und Bäder GmbH Bad Dürrheim am heutigen Montag, 11. Mai, nicht erreichbar. Auf eventuelle Fragen per E-Mail kann erst im Laufe des Dienstags wieder reagiert werden.

Die Kurgärtnerei verkauft Pflanzen für Balkon und Garten

In der Kurgärtnerei der Kur- und Bäder GmbH beginnt am heutigen Montag, 11. Mai, bis Samstag, 30. Mai, wieder der Beet- und Balkonpflanzenverkauf. Die Besucher können sich montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr sowie samstags von 7 bis 13 Uhr, aus einer großen Pflanzenvielfalt ihre Lieblingsblumen auswählen oder auch zur Bepflanzung von Balkonkästen reservieren lassen. Aufgrund der Corona-Situation ist ein Gang durch die Gärtnerei nicht möglich, natürlich müssen auch die Abstandsregelungen eingehalten werden. Vier unterschiedlich bepflanzte Musterblumenkästen stehen als Entscheidungshilfe bereit. Die Pflanzenauswahl stellt außerdem ein geeignetes Nahrungsangebot für die regionale Artenvielfalt dar.

Die Stadtbücherei ist wieder geöffnet

Die Stadtbücherei in der Schulstraße ist ab dem heutigen Montag, 11. Mai, wieder geöffnet. Hierfür wurde von der Stadtverwaltung extra ein Zugangskonzept entwickelt. Geöffnet ist montags, mittwochs und freitags, jeweils von 16.30 bis 18.30 Uhr.

Der Ortschaftsrat Unterbaldingen tagt

Seine nächste öffentliche Sitzung hat der Ortschaftsrat Unterbaldingen am Dienstag, 12. Mai, um 20.30 Uhr, im Bürgersaal des Rathauses. Auf der Tagesordnung steht die Fragemöglichkeit für Einwohner, die Bekanntgabe nicht öffentlich gefasster Beschlüsse, die Mittelanmeldungen für 2021 sowie Informationen und Verschiedenes.

Bauvorhaben auf der Tagesordnung des Technischen Ausschusses

Der Technische Ausschuss kommt am Donnerstag, 14. Mai, um 18 Uhr, zur nächsten öffentlichen Sitzung zusammen. Auf der Agenda stehen Bauvorhaben in Biesingen, Sunthausen und Unterbaldingen.