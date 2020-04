von sgn

Vandalismus auf der Adventure-Golfanlage

In der Nacht von Karfreitag auf Samstag beschädigten Unbekannte die Adventure-Golf-Anlage im Kurpark, indem sie Tische, Bänke und Lampen aus den Halterungen rissen. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf rund 500 Euro. Personen, die Hinweise zu den Verursachern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Dürrheim zu melden, Telefon (07726) 93 94 80.

Grund- und Werkrealschule ist bis Anfang Mai geschlossen

Die Landesregierung hat beschlossen, dass Schulen und Kindertagesstätten aufgrund der Corona-Krise weiterhin geschlossen bleiben. Die Wiederaufnahme des Schulbetriebs ist schrittweise ab dem 4. Mai 2020 geplant, so auch in der Grund- und Werkrealschule (GWRS) in Bad Dürrheim. Alle nötigen Informationen sind auf der Schulhomepage und als Aushang am Eingang der Schule auch veröffentlicht, teilt die GWRS mit. Die Notbetreuung für die Klassenstufen 1 bis 6 besteht weiter, so die Schule. Für weitere Fragen und Anmeldungen können sich die Eltern an Alexander Seeger, Sachgebietsleitung Personal der Stadtverwaltung, Telefon (07726) 66 62 07 wenden.

Derzeit finden keine Sitzungen statt

Aufgrund der aktuellen Lage sind alle Sitzungen des Gemeinderats, der Ausschüsse und der Ortsverwaltungen ausgesetzt. Die Termine werden nachgeholt, teilt die Stadtverwaltung mit.

Öfinger musizieren auf dem Balkon

Der Musik- und Trachtenverein aus Öfingen ruft jeden Sonntagabend zum gemeinsamen Musizieren auf, am Fenster, auf dem Balkon, im Garten oder auf der Terrasse. Mit der Aktion immer um 18 Uhr möchte der Verein ein Zeichen der Hoffnung und Solidarität setzen und sich am aktuellen Trend beteiligen.

Der Gesangverein Liederkranz sagt Konzert für Juni ab

Aufgrund der aktuellen Situation sagt der Gesangverein Liederkranz aus Oberbaldingen sein Jubiläumskonzert im Juni anlässlich des 100. Geburtstages ab.