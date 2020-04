von sgn

80-Jährige kracht mit Auto in Schaufenster

Ein erheblicher Schaden entstand am Samstag der vergangenen Woche dadurch, dass eine 80-jährige Pkw-Lenkerin die Fahrstufen verwechselte. Gemäß der Polizeimeldung hatte die Frau ihren Pkw in der Schwenninger Straße vor dem Garten- und Kleintiermarkt geparkt. Beim Wegfahren verwechselte sie die Fahrstufe, was dazu führte, dass sie mit ihrem Auto vorwärts durch die Schaufensterscheibe in den Markt krachte. Der Schaden am Pkw betrug 10 000 Euro, an der Schaufensterscheibe, die durch den Unfall zu Bruch ging, entstand ein Schaden von 15 000 Euro.

Mit 199 Sachen auf der B27/33 unterwegs

Am Dienstag, 7. April, wurden im 100-Kilometer-Bereich auf der B 27/33 im Gemarkungsbereich Bad Dürrheim Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Bei insgesamt 2609 gemessenen Fahrzeugen kam es zu 325 Beanstandungen wegen

überhöhter Geschwindigkeit, teilte die Polizei mit. Spitzenreiter war der Fahrer eines Audi A4, der mit 199 Stundenkilometern nahezu doppelt so schnell unterwegs war als erlaubt. Der Audi-Fahrer muss nun mit 600 Euro Bußgeld, zwei Punkten in Flensburg und drei Monaten Fahrverbot rechnen.

Der Turnerbund sagt die Jahreshauptversammlung ab

Aufgrund der aktuellen Situation, sagt der Turnerbund Bad Dürrheim die für Freitag, 17. April, geplante Jahreshauptversammlung ab. Die Versammlung soll im Laufe des Jahres nachgeholt werden.

Auch der Gewerbeverein hat einen Leitfaden erstellt

Auch der Gewerbeverein Bad Dürrheim hat für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt eine Seite programmiert, auf der sämtliche Dienstleistungen, Abhol- und Lieferservices, neue Öffnungszeiten, aktuelle Speisekarten, Gutscheine und mehr der Mitglieder des Gewerbevereines abgerufen werden können, teilt Tamara Pfaff, die Vorsitzende des Gewerbevereins, mit. Die Informationen sind im Internet zu finden unter der Adresse www.gewerbeverein-bd.de.

Für eine virtuellen Besuch im Narrenschopf ist immer Zeit

Bis das Fastnachtsmuseum Narrenschopf wieder regulär geöffnet werden kann – und natürlich darüber hinaus – können interessierte Fastnachtsliebhaber verschiedene kostenfreie Angebote des Museums nutzen. So gibt es auf der Homepage des Museums (www.narrenschopf.de) eine virtuelle Führung. Am Computer oder Smartphone begibt man sich auf einen 360-Grad-Rundgang durch das Museum. Sequenzen aus dem Audioguide vermitteln fastnächtliches Hintergrundwissen. „Der Besucher bekommt hier einen schönen Eindruck von der Ausstellung und erhält sogar eine kleine Führung“, berichtet Museumsleiterin Ilka Diener. Wer noch tiefer in Geschichte und Bedeutung der Fastnacht einsteigen möchte, dem sei ein Besuch des virtuellen Fastnachtsmuseums (www.virtuelles-fastnachtsmuseum.de) empfohlen. Man kann auch selbst aktiv werden und sich beispielsweise im Kommunikationsraum über die Erlebnisse der Fastnacht austauschen und eigene Beiträge hochladen. Ein besonderes Angebot ist die virtuelle Fastnachtsband. Man kann Noten für den schwäbisch-alemannischen Narrenmarsch herunterladen, das Stück zu Hause real spielen und ein Video davon hochladen. So soll nach und nach ein großes Orchester entstehen.