von Sabine Naiemi

Ende Juli erschien das erste Buch von Thomas Bank, der bis 2014 Geschäftsführer der Kur- und Bäder GmbH Bad Dürrheim war. Ein Jahr und drei Monate arbeitete Bank an dem Buch. Es stand auf seiner „Löffelliste“.

„In dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst. Aber wenn du nicht kontrolliert brennst, alle deine Lebensbereiche in Balance hältst und erkennst, was wichtig und wertvoll für dich selbst ist, bist du irgendwann ausgebrannt.“ Dieses Zitat von Bank steht auf der Innenseite des Buches. Und er muss es wissen. „Ich brenne für Bad Dürrheim“, war sein geflügeltes Wort als Kurgeschäftsführer. Doch irgendwann war der Akku leer – ausgebrannt, Diagnose: Schwerer Burnout. Damit geht er offen um. Heute sei er im Prinzip dankbar, denn so war er geradezu gezwungen, umzudenken und neue Chancen zu suchen, als auch willens, diese zu nutzen.

Ein Teil seiner – ansonsten für viele typischen, inklusive einer langen Odyssee durch verschiedene Therapien, bis hin zu einer Zeit im Kloster – Wege aus der Krise war dieses Buch mit dem Titel „Erfolgreich Krisen meistern“. „Ich hätte mir zu dieser Zeit einen Mentor gewünscht“, sagt er in seinem Vorwort. Mangels eines persönlichen Mentors bezog er sein Wissen aus Unmengen von Büchern. Folgerichtig will Bank in seinem Buch den Lesern Mentor sein auf ihren Wegen aus ihren Krisen.

Im Buch reflektiert Bank zunächst seine Erfahrungen anhand Überprüfungen und eigener Tests der von ihm in Büchern gelesenen Ratschläge. Da geht es um Stichworte wie: Informationsflut, Multitasking, Nachrichten-Ballast, digitale Sucht, ständige Erreichbarkeit. Alles wird analysiert, alle paar Seiten sind praktische Tipps zur Umsetzung von Lösungen eingestreut, beispielsweise etwa: im Terminkalender fest und konkret ausreichend freie Zeit einzuplanen.

Seine Erfolgsgeheimnisse nennt der Autor „Secrets“. Gemeint sind damit weise Regeln, die für ihn einen tiefen Sinn ergeben, die er selbst erprobt hat und in seinem Leben umsetzt. Vieles ist nicht neu, hat man vielleicht schon einmal irgendwo gelesen, aber Bank hat sie für praxistauglich-gut befunden. Ein Beispiel: Die Dosis macht in allen Lebenbereichen das Gift (Secret Nummer drei), Nummer acht: Es gibt nichts auf der Welt, was es wert ist oder rechtfertigt, deine Gesundheit aufs Spiel zu setzen. Oder: Wenn du frühzeitig und regelmäßig Pausen machst, sparst du Zeit, bist belastbarer, produktiver und erfolgreicher in allen Lebensbereichen (Nummer zehn). 13 Geheimnisse umfasst die Liste am Ende des Buches.

Viele Tipps (Learnings) ergänzen die Erkenntnisse, geben Anleitung zur besseren Umsetzung. Dazu gehören Fragen der (Selbst)Reflektion wie: „Gibt mir das ein gutes Gefühl?“, „Steht es in Balance mit meinen Zielen?“, „Was will ich und warum?“, „Wo stehe ich und wo will ich in?“.

Eine weitere Erkenntnis: Listen haben ein gewaltiges Potenzial, eine „To-Do-Liste“ ebenso wie eine „Not-to-do-Liste“, also eine Liste mit Dingen, die man nicht mehr tut oder nicht mehr will. In diese Negativliste kommen Dinge, Verhaltensmuster, Menschen, Verpflichtungen und Aufgaben, die einem mehr schaden als nützen – sowohl im privaten als auch beruflichen Bereich.

In seinem Buch geht Thomas Bank strukturiert auf viele der gängigen Empfehlungen und Glaubenssätze ein, die er selbst auf ihre Praxistauglichkeit hin überprüft hat, und er versieht sie mit schlüssigen Anweisungen und Begründungen zum Warum und Wie der Umsetzung, ergänzt durch ein Resümee am Ende der jeweiligen Kapitel.

Auf verständliche Art geschrieben und im Alltag leicht praktikabel, kann man „Erfolgreich Krisen meistern“ als zusammenfassenden Leitfaden betrachten, in dem Bank aufzeigt, was für ihn am besten funktioniert. Die Tipps in dem Buch funktionieren aber auch gut, bevor man überhaupt in eine Krise gerät.

Digitalisierung Ein Arbeitspsychologe im Interview: Wie beugt man Stress vor, Herr Sonntag? Das könnte Sie auch interessieren