Wo der Borkenkäfer nach 80 Jahren den Fichtenwald zu Fall gebracht hat, pflanzen Forstarbeiter nun 900 neue Laubbäume. Das kleine Waldstück am östlichen Rand der Gemeinde Bad Dürrheim entlang der Kreisstraße von Öfingen nach Talheim musste im Juni dieses Jahres komplett leer geräumt werden; zu groß war dort inzwischen der Befall durch den Borkenkäfer. Da durch die Klimaveränderungen inzwischen auch unsere heimischen Wälder immer mehr gestresst sind, nutzt die Forstbehörde des Landkreises solche Gelegenheiten auch gleich zum Umbau entsprechender Waldflächen. So werden im Waldstück am Rande Bad Dürrheims nun die Fichten durch Eichen, Heimbuchen, Winterlinden und Trauereichen ersetzt. Auf der freien Fläche von 0,4 Hektar pflanzen die Forstarbeiter jetzt 900 frische Setzlinge ein, die sie gleichzeitig mit einem biologisch abbaubaren Verbiss-Schutz ausstatten.

Das ermöglichte unter anderem eine Spende der Nussbaum-Stiftung in Höhe von 10.000 Euro, die viele derartige Projekte in der Region in Zusammenarbeit mit der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) unterstützt. Deren Vertreter, Reinhold Mayer, sieht im Wald nicht nur einen Wirtschaftsfaktor, sondern vor allem einen Lebensraum und eine wichtige Grundlage für eine ausgeglichene Ökologie. Auch Peter Jahn von der Nussbaum Stiftung sagt: „Wir sehen den Waldbau als Investition in die Zukunft und als Basis des Lebens für Generationen.“ Thomas Berninger, Kämmerer der Stadt Bad Dürrheim, ist froh, dass sich der Rat entschieden hat, solche Investitionen in den Wald nicht nur mit der ökonomischen Brille zu betrachten. Er erklärt, man achte vielmehr darauf, dass der Wald viele ökologisch wichtige Funktionen hat, die hier durch eine Neubepflanzung mit Laubbäumen unterstützt würden. Immerhin koste solch ein Wald in den ersten sieben Jahren rund 20.000 Euro pro Hektar. Umgerechnet seien das dann 10 Euro pro Baum, kein unerheblicher Betrag, wenn man nicht unbedingt einen schnellen und guten Holzpreis vom Sägewerk im Auge habe, so Berninger.

Revierförster Matthias Berger und sein Team haben bereits Erfahrung mit dem Umbau des Waldes und haben sich bei dieser Fläche ganz bewusst für eine gemischte Bepflanzung mit Laubbäumen entschieden. Viele Faktoren fließen bei solchen Entscheidungen mit ein. Neben der Lage und der Bodenqualität ist vor allem auch der vorhandene Grundwasserspiegel entscheidend.

Wo nach dem Krieg noch ganz bewusst Fichten mit dem Ziel eines schnellen Holzertrags gepflanzt wurden, setzt man bei der Aufforstung nun unter anderem auf Eichen, die den veränderten Klimabedingungen wesentlich besser Stand halten und durchaus ein Alter von 200 Jahren alt erreichen können. Kurzum: ein nachhaltiges Projekt für viele Generationen und zum Schutz der Natur.