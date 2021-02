von SK/sgn

Das Schwarzwaldfest der Blasmusik am 20. März 2021 ist auch wieder abgesagt. Das gibt der Musikverein Hochemmingen in einer Pressemitteilung bekannt. Dennoch soll es 2021 stattfinden. „Wir wollen das Schwarzwaldfest auf jeden Fall im Rahmen unseres Jahreskonzerts am 4. Dezember nachfeiern“, übt sich die Vereinsspitze in Optimismus. Kurzerhand wird das Musikthema zum Festkonzert des 120-jährigen Bestehens ausgetauscht: Schwarzwald statt Südamerika.

2019 ging es beim Schwarzwaldfest der Blasmusik um die längste Puste. Diese muss der Musikverein Hochemmingen auch beweisen. So soll nun das dritte Schwarzwaldfest der Blasmusik in das Jahreskonzert im Dezember integriert werden. Bild: SK-Archiv Naiemi | Bild: Naiemi, Sabine

Dass man sich viel Zeit ließ, das beliebte Musikfestival erst jetzt abzusagen, habe seine Gründe. „Wir sind schon vor dem zweiten Lockdown davon ausgegangen, dass das Schwarzwaldfest Ende März mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit nicht stattfinden kann. So lange das Virus eine Gefahr für Gäste und Musiker darstellt, werden wir auch keine Veranstaltung durchführen“, erklärt Astrid Fehrenbacher, die Vereinsvorsitzende. Dennoch habe Dirigent und Festivalorganisator Gerhard Ruby mit der offiziellen Absage des Festivals noch zugewartet. Viele Musiker der Gastkapellen hatten die Hoffnung geäußert, dass das Schwarzwaldfest vielleicht doch stattfinden könnte. Nach und nach habe sich, so Ruby, auch beim Letzten die Erkenntnis durchgesetzt, dass man sich Wunder zwar wünschen aber nicht erwarten dürfe. Jetzt denkt man in Hochemmingen darüber nach, das Jahreskonzert zum 120-jährigen Vereinsbestehen als „Schwarzwaldfest der Blasmusik“ zu veranstalten. Eigentlich war für den Konzertabend geplant, die großen Evergreens der letzten 120 Jahre zu präsentieren. Ein Schwerpunkt dabei sollten südamerikanische Welterfolge sein. Man hatte auch schon die Fühler zu einer brasilianischen Show-Tanzgruppe ausgestreckt. „Es wäre ein sehr anspruchsvolles Programm geworden, das über das ganze Jahr ständige Probenarbeit erfordert hätte“, so Dirigent Ruby. Das sei in Anbetracht der unsicheren Probebedingungen in 2021 jedoch nicht zu leisten.

So machte Ruby aus der Not eine Tugend und schlug der Vereinsführung vor, das Jahreskonzert mit Musikstücken zu gestalten, die für den Schwarzwald typisch seien. Es soll dann im Dezember 2021 genauso gefeiert werden, wie ursprünglich im März geplant.

Vielleicht stoßen dann zur Hochemminger Kapelle gern gesehene Musikfreunde aus den Reihen von Schwansinn, den Schwarzwaldschlawinern, Saustall-, Millibach- oder Dauchinger Dorfmusikanten, „SOB“, „BlechXpress“, Reizblech und den Musikatzen hinzu. Die Hochemminger sind ja bekanntlich immer für Überraschungen gut.