Mit einem großen Finale findet die 14. Kultur im Kursaal-Reihe am Freitag, 5. Mai, 19.30 Uhr im Bad Säckinger Kursaal ihren Abschluss. Allein das Programm und die Zahl der beteiligten Musiker sowie deren umfangreiche Vorbereitungen sind außergewöhnlich: Die Band Songland – Sarah Lipfert, Gesang, Stephan Bormann, Gitarre und Christoph Reuter, Klavier, Perkussion – führt zusammen mit dem Orchesterverein Bad Säckingen ihr neues Programm „All mein Gedanken“ auf. Das teilt das Tourismus- und Kulturamt mit.

Poetische und berührende Songs werden mit sinfonischen Kunstliedern zusammengeführt. Dazu gesellen sich Eigenkompositionen. Es ist das dritte Projekt, dass Christoph Reuter mit Bad Säckinger Musikinteressierten durchführt. Nach einem Workshop mit Schülern des Scheffel-Gymnasiums und dem Auftritt des ersten Bad Säckinger Spontanchors folgt nun die Kooperation mit dem Orchesterverein. Eine gemeinsame Probe mit Christoph Reuter und den Orchestermusikern fand Anfang Februar statt. Der 1904 gegründete Orchesterverein Bad Säckingen gibt mit diesem Event sein Jahreskonzert.

Sarah Lipfert berührt mit ihrer Stimme und hat mit dem Gitarristen Stephan Bormann und dem Pianisten Christoph Reuter einen unverwechselbaren Sound entwickelt. Ihre Konzerte sind ein besonderes Erlebnis. Sarah Lipfert studierte Jazz und Pop-Gesang in Mainz und Mannheim, lehrt dies in Stuttgart und arbeitet als Vocalcoach für verschiedene TV-Formate. Stephan Bormann zählt zu den viels(a)itigsten deutschen Gitarristen und ist Professor für Gitarre Jazz/Pop/Rock in Dresden. Christoph Reuter studierte Jazzpiano in Leipzig und Berlin, agiert seit 2006 als Sidekick in Dr. Eckart von Hirschhausens Liveshows, komponiert und schreibt eigene Kabarettprogramme wie das preisgekrönte „Alle sind musikalisch! (außer manche)“.

Eintrittskarten sind erhältlich in der Tourist-Info, Waldshuter Str. 20, Telefon 07761 56830 sowie an allen Reservix-Vorverkaufsstellen (www.reservix.de). Restkarten an der Abendkasse ab 19 Uhr.