von Mandy Heinze

„Es ist so cool, dass wir wieder starten können“, sagte die Vorsitzende des Musik- und Trachtenvereins Öfingen, Christina Engesser, bei der Jahreshauptversammlung des Vereins, die vergangene Woche in der Osterberghalle stattfand.

Traditionell hat der Öfinger Musik- und Trachtenverein seine Jahreshauptversammlung musikalisch eröffnet. Nach langer Corona-Pause freuen sich alle Musiker sehr über den Neustart. Bilder: Mandy Heinze

Seit einigen Wochen dürfen die Musiker auch wieder gemeinsam proben und so konnten sie traditionell musikalisch die Jahreshauptversammlung eröffnen, sehr zur Freude der Nicht- oder Nicht-mehr-Musiker. Die Berichte der einzelnen Vorstandsmitglieder fielen in diesem Jahr, die Bezug auf das vergangene Jahr 2020 nahmen, sehr kurz aus, denn es war ja nicht viel passiert.

So konnte die Vorsitzende der Bläserjugend, Liane Hall, aber berichten, dass trotz der Pandemie drei Jungmusikerinnen – Melina Butschle, Lena Zeller und Eileen Manger – das Jungmusikerabzeichen erfolgreich abgelegt haben.

Schriftführerin Michaela Lang erinnerte noch einmal an den Neujahrsempfang 2020 in Bad Dürrheim und an eine glückselige Fastnacht. „Es war uns damals nicht bewusst, dass wir eine ewig lange Zeit nicht zusammen musizieren können“, so Michaela Lang. Auch wenn die Öfinger Musiker sich rege an den Balkonkonzerten beteiligten, die für viel Freude und Abwechslung auch bei der Bevölkerung sorgten, war es für die Musiker nicht das Gleiche.

Ebenso wurde im vergangenen Jahr ein neuer Dirigent gesucht und mit Andreas Frank auch gefunden. Dieser blieb aber nur drei Proben, da man festgestellt habe, dass man doch nicht zusammenpasse. Seitdem hat Julia Weber vorübergehend das Dirigentenamt übernommen – so lange, bis alles wieder in geregelten Bahnen verläuft.

Auch Kassiererin Simone Schweizer konnte Gutes berichten, denn dank der Zuschüsse vom Land konnte in der Kasse trotz keinerlei Einnahmen, ein leichtes Plus verbucht werden.

Bei den anstehenden Wahlen konnte Tino Hauser als neuer zweiter Vorsitzender gewonnen werden, da Florian Schroeder seinen Posten zur Verfügung stellte. Kassiererin Simone Schweizer wurde in ihrem Amt einstimmig bestätigt, genauso wie die Beisitzer Hannah Kohler, André Ettwein, Sascha Butschle und Andreas Weber.

Neu gewählt wurde als Beisitzer Bernd Manger, der das Amt von Tino Hauser übernahm. Auch bei der Bläserjugend konnten die beiden ersten Vorsitzenden Jana Bausch und Liane Hall in ihren Ämtern einstimmig bestätigt werden, wie auch Schriftführerin Michaela Lang, Kassierer Tobias Manger und die Beisitzer Sebastian Hengstler, Marco Hall, Bernd Reischl und Fabian Fuss.

Tino Hauser wurde zum neuen Vize-Vorsitzenden des Musik- und Trachtenvereins gewählt, Julia Weber (Mitte) übernimmt den Posten der Dirigentin, bis alles wieder in geregelten Bahnen verläuft, was auch Vorsitzende Christina Engesser freut.

„Es tut einfach gut, dass wir uns wieder sehen und euch auch wieder hören dürfen“, so Ortsvorsteherin Astrid Schweizer-Engesser. Sie übernahm die Entlastung des Vorstandes und dessen Wahlen und sich für die kleinen Aktionen bedankte, die trotz allem durchgeführt worden seien.

Auch Dirigentin Julia Weber zeigte sich froh darüber, dass im vergangenen Jahr zumindest ein paar gemeinsame Proben in der neuen Halle der Schreinerei Schneckenburger stattfinden konnten und dass der Verein in der Zeit keine Musiker und Musikerinnen verloren hat. So hat der Verein aktuell 58 aktive Mitglieder, einschließlich 40 Mitgliedern, die noch in der Bläserjugend spielen. Außerdem sind noch vier Zöglinge in der Ausbildung. Insgesamt hat der Verein 175 Mitglieder, wovon 74 passiv sind. Von den 49 Ehrenmitgliedern des Vereins spielen sechs noch im Musikverein mit.