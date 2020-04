Vom Flashmob zur wöchentlichen Aktion: Auch der Musik- und Trachtenverein Öfingen lässt sonntags die Instrumente ertönen. Über Öfingen verbreitete sich auch am vergangenen Sonntagabend wieder ein ganz besonderes Flair musikalischen Inhalts.

Pünktlich um 18 Uhr „trafen“ sich viele aktive Musikerinnen und Musiker zum bereits dritten Mal in Folge, und gaben ein Fensterkonzert für Anwohner und Nachbarschaft.

Jeder für sich und doch alle gemeinsam, spielten die Musiker von Balkon, Terrasse oder vom Fenster aus gemeinsame Musikstücke.

Weit über Gärten und Dächer konnte man im Dorf am Himmel sowie in den Nachbarorten Ippingen und Talheim, in denen ebenfalls Musiker des Vereins wohnen, die Klänge der verschiedenen Instrumente hören. Diese Aktion soll in dieser schweren Zeit ein Zeichen der Solidarität und ein wenig Licht und Hoffnung schenken.