von Sabine Naiemi

Bernd Happle ist seit 2012 Wegewart beim Schwäbischen Albverein (SAV) Schwenningen und für ein Wegenetz von insgesamt 52 Kilometern Strecke verantwortlich. Die Aufteilung ist so, dass er von der Schwenninger Seite her auch für den Weg vom Hochemminger Wasserbehälter hinter dem Sportplatz bis zum Beginn Roter Plusweg Richtung Bundesstraße 523 im Wittmannstal zuständig ist. Und jetzt platzt ihm der Kragen.

Er habe letztes Jahr, pandemiebedingt alleine, weil keine Gruppeneinsätze erlaubt sind, die ganze Wegstrecke mit Häckselgut aufgefüllt und hergerichtet. Das Streugut lieferte in diesem Fall der Bad Dürrheimer Bauhof. Das Material wird an einer zentralen Stelle abgeladen und er verteilt es mit der Schubkarre, vor allem auf den feuchten Stellen. Auf manchen Flächen muss er Steine und Splitt streuen, auf anderen Holzspäne. „Von diesem großen Aufwand, dieser anstrengenden Aktion ist nichts mehr übrig!“, schimpft Happle.

Während er den Forstarbeitern nur ein Lob aussprechen könne – diese würden ihre durch die Arbeit im Forst verursachten Beschädigungen auf vorbildliche Weise beseitigen – lasse sich das von den Fahrradfahrern nicht behaupten. Im Gegenteil.

Immer wieder verursachen Mountainbikefahrer auf dem Wanderweg von Hochemmingen ins Wittmannstal Schäden, obwohl sie dort gar nicht fahren dürften. Bild: Bernd Happle | Bild: Happle, Ingrid

Gerade seit Corona sei das ziemlich heftig geworden. „Die Leute machen mehr Sport allein und die Leute gehen auch mehr wandern und spazieren“, so Happle. Das Wandern schädige die Wege nicht. Wenn es regnet, gingen Wanderer in der Regel nicht raus. Doch die Belastung des nassen Bodens sei bei Radfahrern ganz anders. Happle: „Und je schneller sie sind – und Mountainbiker fahren gern schnell, umso mehr machen sie kaputt.“

„Da geht die Motivation echt in den Keller!“, lässt Happle seinen Frust raus. Er wisse, dass die anderen Wegewarte auch mit solchen Problemen kämpfen. „Aber dann muss man halt mal als Radfahrer so vernünftig sein und bei Regen mal auf normale Straßen ausweichen.“ Würden die Mountainbiker auch mal helfen, diese Stücke wieder in Ordnung zu bringen, würde er gar nicht päpstlicher als der Papst sein wollen.

Rücksichtsloses Verhalten

Zumal beispielsweise in Baden-Württemberg die Fahrradfahrer nur auf Wegen unterwegs sein dürfen, die breiter sind als zwei Meter. Aber daran würden sich viele nicht halten. Bei Wanderern sehe er keine Probleme, wenn diese über nasse Wege laufen, aber dass die Wege so rücksichtslos und egoistisch zerstört werden, das entziehe sich seinem Verständnis. Er sehe es als puren Egoismus an, wenn die Fahrradfahrer auf unbefestigten schmalen Wegen unterwegs sind und hier mit der Zeit tiefe Furchen hinterlassen oder der Weg dann uneben wird, wenn der Schlamm trocknet. Das Herrichten der Wege kostet Zeit und Geld.

Im Bereich Schwenningens gebe es beispielsweise am Rand der Stufen, die zum Setzenbrünnele führen, auch schon eine Furche, die von den Mountainbikern durch ständiges Befahren geschaffen wurden. Auch die hölzernen Stufenbefestigungen wurden in Mitleidenschaft gezogen. Wobei diese grundsätzlich saniert gehören. Allerdings seien ihm hier die Hände gebunden. Im Gegensatz zu früher dürfe er aus Versicherungsgründen keine künstlichen Bauten mehr schaffen. Dazu gehören Holzbefestigungen oder Geländer.

In Bad Dürrheim weniger Probleme

„Auf dem Weg vom Wasserhochbehälter in Hochemmingen zum Wittmanns-tal herunter, da gibt es unvernünftige Mountainbiker, die gern auch bei schlechter Witterung runterfahren“, bestätigt der frühere Revierförster Ewald Weber. Weber ist beim Schwarzwaldverein Bad Dürrheim Wanderführer und auch für Naturschutzprojekte zuständig. Ein weiteres Problem seien auf diesem Weg auch Reiter. Den Spuren nach sei es wohl immer ein bestimmter Reiter, der den Weg benutzt. Das Wasser bleibe in den Trittsiegeln der Pferde oder in den Furchen der Fahrradfahrer stehen. Dadurch wird der Untergrund weich und sei für Fußgänger schwerlich zu benutzen. Ansonsten sei ihm auf der Gemarkung Bad Dürrheim nichts bewusst, wo man sagen müsste, dass da ein echtes Problem bestünde. Die meisten Wege seien relativ gut befestigt und aus seiner Sicht nicht so problematisch. Auch er sehe es als Unding an, Wege zu benutzen, die unter zwei Meter Breite haben und laut Gesetz gar nicht befahren werden dürfen.