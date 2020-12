von Sabine Naiemi

Bürgermeister Jonathan Berggötz verabschiedete in dieser Woche gleich mehrere langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Ruhestand. Es sei eine seltsame Situation, das in solch einem kleinen Rahmen zu tun, erklärte Bürgermeister Jonathan Berggötz. Er hätte sich nach all diesen Jahren einen ehrenvolleren Rahmen gewünscht. Nichtsdestotrotz gaben er und als Vertreter des Personalrats, Christoph Lauer, allen die besten Wünsche mit auf den Weg.

Bei der Verabschiedung im Haus des Bürgers: Bürgermeister Jonathan Berggötz, Gerhard Feiß, Klaus Höfler und für den Personalrat der Stadtverwaltung Bad Dürrheim Christoph Lauer (von links). Bilder: Stadtverwaltung (2), Naiemi (1)

Klaus Höfler verlässt nach 45 Jahren die Stadtverwaltung. Der Verwaltungsfachangestellte hat schon seine Ausbildung bei der Stadt gemacht. Nachdem der gebürtige Bad Dürrheimer lange Jahre in der Stadtkasse tätig gewesen war, unterstützte der PC-Freak Höfler in den letzten sieben Jahren die Zentrale im Rathaus. In seiner Zeit bei der Stadt hat Klaus Höfler vier Bürgermeister erlebt. Otto Weissenberger hatte ihn 1975 eingestellt. Seine Kollegen und die Bürgerschaft kennen ihn als besonders lieben und freundlichen Menschen, der immer ein fröhliches Auftreten hat.

Mit Gerhard Feiß geht das Gesicht des Haus des Bürgers ebenfalls in den Ruhestand. Seit 27 Jahren ist Feiß Hausmeister/-techniker, Veranstaltungs-Profi und erster Ansprechpartner für alles, was in der Siedepfanne passiert. Egal bei welcher Veranstaltung – er war der Erste, der kommt und der Letzte, der geht. Mit ihm verbinden viele Bad Dürrheimer unzählige schöne Momente. Man schätzt seine Zuverlässigkeit, seine umgängliche Art und sein dennoch gutes Durchsetzungsvermögen. Der gebürtige Schwenninger sei wahnsinnig beliebt bei den Vereinen, weil er immer das Wohl der Veranstaltung im Blick hat, bemerkte der Bürgermeister. Feiß wird der Stadt stundenweise auf Abruf erhalten bleiben – wo sonst als im Haus des Bürgers. Sein Nachfolger als Hausmeister im Haus des Bürgers wird Matthias Masson sein.

Ortsvorsteher Albert Scherer, Sunthausen, verabschiedet sich von der Kindergartenleiterin Ella Schumacher (beide stehend).

Ella Schumacher: Auch sie wechselt nach 41 Jahren in den Ruhestand. Sie wurde im Kindergarten Sunthausen von Ortsvorsteher Scherer und Bürgermeister Berggötz verabschiedet. Mit ihr gehe ein „Sunthauser Urgestein“, obwohl sie nicht mal in Sunthausen wohne. Bereits 1980 wurde die ausgebildete Erzieherin Leiterin des Kindergarten Sunthausen und ist es bis heute. In dieser Zeit habe sie unzählige Kinder betreut, viele Kolleginnen, Ortsvorsteher und Bürgermeister erlebt und unglaublich viel geleistet, vorangebracht und verbessert. Durch ihre fröhliche, freundliche, aber auch direkte Art bekomme man selbst an schlechten Tagen gute Laune, sagte Berggötz aus eigener Erfahrung. Die Nachfolge von Ella Schuhmacher tritt Patricia Schaulies an.

Lydia Wende verlässt die Stadtverwaltung ebenfalls in Richtung Ruhestand. Sie war seit 36 Jahren für das Archiv und damit für das Gedächtnis der Stadt Bad Dürrheim verantwortlich. Sie konnte an der Verabschiedung nicht persönlich teilnehmen. Ihre Nachfolgerin ist Miriam Schaubrenner.

