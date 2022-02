von Alexander Hämmerling

Der Hochemminger Ortschaftsrat kämpft weiter um Tempo 30 in der Schweizer Straße. Das Vorhaben war in der Vergangenheit bereits abgelehnt worden. Jetzt beschlossen die Bürgervertreter, einen weiteren Vorstoß zu unternehmen.

Gefährliche Situationen

„Hier wird schnell mit den Fahrzeugen um die Ecke geschossen“, beschreibt Ortsvorsteher Helmut Bertsche in der jüngsten Sitzung die Situation an der Abbiegung von der Schweizer Straße in die Schwarzwaldstraße. Man plane, die Tempo-30-Zone bis vor die Kurve in die Schwarzwaldstraße zum Gebäude mit der Hausnummer eins auszudehnen.

Vielleicht noch ein Fußgänger-Überweg dazu?

Der stellvertretende Ortsvorsteher Harld Fischerkeller stimmte dem Vorhaben energisch zu, während Ortschaftsrat Felix Waldraff anregte, bei der Abbiegung einen zusätzlichen Fußgängerüberweg auszuweisen. Parallel soll ein Verkehrsschild mit dem Zeichen einer abknickenden Vorfahrt angebracht werden.

Hoffen auf die nächste Verkehrsschau

Einstimmig einigten sich die Räte im Beschlussantrag auf die drei Punkte, um sie in die nächste Verkehrsschau einzubringen. „Vor zwei Jahren hatten wir das Thema schon mal im Gemeinderat, damals hieß es, wir brauchen keine weiteren 30er-Zonen. Trotzdem versuchen wir es erneut“, bemerkte Bertsche abschließend.