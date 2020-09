von Sabine Naiemi

Mit verschiedenen Aktionen beteiligen sich verschiedene Betriebe und Einrichtungen an der vom 7. September bis zum 13. September bundesweit stattfindenden fairen Woche. Im Mittelpunkt steht dieses Mal das Thema „Fairer Handel und das Gute Leben“. Was brauchen wir für ein gutes Leben? Was trägt der Faire Handel zum Wandel zu einer nachhaltigen Lebensweise bei?

Fair Denken und Handeln sind für Roswitha Kneer keine leeren Worte, sondern eine Lebenseinstellung. | Bild: Naiemi, Sabine

Die Steuerungsgruppe Fairtrade-Stadt – unter der Federführung von

Roswitha Kneer – hat wieder ein interessantes und abwechslungsreiches faires Angebot zusammengestellt.

Wochenaktionen

So gibt es während der ganzen Woche bei „Conny Brix Feine Wäsche“ zehn Prozent Rabatt auf faire Mey-Wäsche.

Bei „Naturkost & Edle Steine“ erhält man beim Kauf von zwei Produkten auf ein Produkt 15 Prozent Rabatt.

Im Kurhaus Bad Dürrheim gibt es während der ganzen Zeit ein faires Wochengericht. Im Matisse, Creperie und Bistro, kann man faire Trinkschokolade mit Milch vom Antonihof genießen. In der Chocolaterie von Erich Mayer kann man sich mit fairem Schokoladengenuss und fairem Kakao eindecken, im Karibuni mit Honig aus Biesingen und Schokolade vom Marzipanladen.

Einzelaktionen

Im Mehrgenerationenhaus Generationentreff Lebenswert, in der Viktoriastraße 7, findet am Mittwoch, 9. September von 14 bis 17 Uhr das „Fair“gnügliche Café Mittendrin statt.

Zu den weiteren Aktionen gehört am 11. September, um 19.30 Uhr, ein Vortrag mit Pablo Mattes über „Mais, das wahre Gold Mexikos“ im Kurhaus.

Ebenfalls am 11. September, werden im Biolädele vom Antonihof regionale Bio-Lebensmittel in globalen Fair-Trade-Körben angeboten.

Besonderer Abschluss

Den krönenden Abschluss bietet am 12. September eine kleine faire Messe im Kurpark beim Eine-Welt-Laden Karibuni. Die „Randler“, wie sie sich aufgrund ihrer Lage scherzhaft nennen, haben diese gemeinsam auf die Beine gestellt. Erich Mayer wird seine speziell für diesen Anlass kreierte Heidelberger‘s 7-Kräuter-Schokolade kredenzen. Von den Karibuni-Partnern werden drei Aussteller vor Ort sein: Rina Gurtner aus Peru präsentiert ihre Waren, Hanna Schillinger-Sauer kommt mit ihren Albfiness-Biogewürzen und Udo Reinhardt aus Balingen bietet zertifizierte Biokosmetik und Öle aus Namibia an.

Selbstverständlich kann man sich bei allen Anbietern auch über Herkunft und Herstellung der angebotenen Produkte informieren.

„Sonst gibt es immer beim Karibuni Kaffee und Kuchen“, erklärt Roswitha Kneer, doch das übernimmt dieses Mal das Kurhaus. „Die leiden genauso wie wir und werden deshalb mit eingebunden.“

Den Abend schließt eine Verlosung vor dem Karibuni-Geschäft ab. Dazu liegt ein Zettel mit Quizfragen aus, bei denen es gilt, die richtige Lösung anzukreuzen. Den Quizbogen muss man dann entweder im Karibuni oder im Marzipan-Laden abstempeln lassen, um bei der Verlosung um 17 Uhr mitmachen zu können.

Erich Mayer vom Marzipan-Laden freut sich auf eine gute gefüllte Losbox. | Bild: Naiemi, Sabine

Ganz besonders am Herzen liegen Roswitha Kneer und ihrem Team die Unterstützung der Partner in den Herstellungsländern. Deshalb betreibt sie unermüdlich großen Aufwand, um Spenden zusammenzukriegen. „Dort sind die Lebensumstände gerade weitaus schwieriger als hier“, weiß sie.

Donaueschingen Donaueschingen will Fairtrade-Town werden. Das könnte Sie auch interessieren