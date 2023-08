Aufregende Zeiten hat die Kur- und Bäder GmbH mit der Sanierung des Familien-und Freizeit-Bades Minara hinter sich. Den meisten Bürgern der Stadt und darüber hinaus dürfte noch die Zeit in Erinnerung geblieben sein, als es darum ging, ob das Bad überhaupt erhalten bleibt oder ob es komplett stillgelegt wird. Der Aufruhr war groß. Mit einer Unterschriftenaktion wurde der Erhalt des Minara gefordert. Der Gemeinderat informierte sich während dieser Zeit über das Konzept anderer Bäder und schlussendlich wurde 2019 die Sanierung des zur damaligen Zeit 45 Jahre alten Bades beschlossen. Bei Weitem nicht alle Bürger waren mit den Plänen einverstanden, und zwar besonders deshalb, weil aus Kostengründen die Sanierung des Minara die Schließung des großen Außenbeckens bedeutete.

Nach zwei Jahren Schließungszeit, die aus Sicht der Kur- und Bäder GmbH glücklicherweise mit der Corona-Pandemie einherging, weil da eh das Bad geschlossen werden musste, und während derer die vollständige Sanierung des Minara erfolgte, wurde das Bad Anfang September 2021 wieder geöffnet. Immer wieder erregte es die Gemüter, dass das Außenschwimmbecken nicht erhalten bleiben sollte. Es wurde aus Kostengründen zugeschüttet. Mit der Option, wenn es die Situation zulässt, dieses irgendwann einmal wieder in Betrieb zu nehmen. Doch das ist alles Zukunftsmusik. Denn im Endeffekt bleibt eines festzustellen: Zwar wollten beziehungsweise wollen das Minara erhalten, aber der Punkt ist ganz einfach – wie es Markus Spettel konstatiert – die Besucherzahlen geben es nicht her. Weil nämlich, das Bad nicht die erforderlichen Besucherzahlen erreicht, um wirtschaftlich zu funktionieren.

Insgesamt kann man inzwischen wohl sagen, dass auch Skeptiker inzwischen damit klarkommen, dass das Außenbecken nicht mehr betrieben wird. Eine befriedigende Lösung wurde insofern geschaffen, als dass der Kleinkindbereich komplett neu gestaltet wurde, eine Wasserspielanlage entstand und sich die Fensterfront des Minara zur Außenanlage hin auf eine Länge von zwölf Metern öffnen lässt. Davon abgesehen blieb die Wasserrutsche erhalten. Der Schwimm- und Skiclub Bad Dürrheim (SSC) und die DLRG zeigten und zeigen sich mit allem sehr zufrieden.

Auf Wunsch des Gemeinderats Bad Dürrheim gab in der letzten Sitzung vor der Sommerpause Kurgeschäftsführer Markus Spettel abschließend einen Überblick über die Sanierungszeit und den Kostenplan ab. Die Planung diverser Sanierungs- und Neubauvarianten begann 2015, erklärte Markus Spettel. Die Umsetzungsphase begann im September 2019. Dann kam Corona und stellte bekanntermaßen alles auf den Kopf. Nichtsdestotrotz gelang es der Kur- und Bäder GmbH, so Spettel, trotz aller Schwierigkeiten zumindest den Kostenrahmen der Kalkulation in Höhe von rund 7,6 Millionen Euro einzuhalten. Während des Lockdowns die ganzen Handwerker aneinander vorbei zu jonglieren und Lieferfristen eingehalten zu bekommen, stand da schon auf einem ganz anderen Blatt. Das Ganze war ein wahrer Kraftakt.

Seit 2015 habe die Kur- und Bäder GmbH insgesamt 7,884 Millionen Euro investiert, berichtete Markus Spettel. Davon gingen noch Fördermittel in Höhe von 451.000 Euro ab. Nach der Kalkulation darin enthaltende und entstandene Kosten belaufen sich in Bezug auf die Kinderlandschaft und einen Kassenautomaten auf knapp 200.000 Euro.

Viele Bäder schließen

Im Vergleich mit anderen Bädern könne man froh sein, dass es möglich gewesen sei, das Minara überhaupt zu erhalten, erklärte Markus Spettel. Tatsache sei nämlich, dass jede dritte Kommune aufgrund der Verlustsituationen ihr Bad schließen wolle. Zwar könnten die Besucherzahlen im Minara noch besser sein, entsprächen aber trotzdem den allgemeinen Erwartungen, so der Kubä-Geschäftsführer weiter. Er wünsche sich, dass alle diejenigen, die mit ihrer Unterschrift für den Erhalt des Bades plädierten, das Minara auch tatsächlich besuchen. Dann wäre es ihm um die Zukunft des Bades nicht bange. Nichtsdestotrotz lägen die Besucherzahlen, so Spettel auf Nachfrage aus den Reihen des Gemeinderats aktuell, bei hochgerechnet rund 50.000 Badegästen jährlich.