von Jörg-Dieter Klatt

„Langjährige Erfahrung und die richtigen Partner an der richtigen Stelle begleiten derzeit die umfangreiche Sanierung und den Umbau des Minara-Bades.“ Das betonte Kurgeschäftsführer Markus Spettel bei der jüngsten Baustellenbegehung.

Ingenieur Thomas Pickel, Holger Klein vom Büro Rebholz sowie Kur- und Bäder-Geschäftsführer Markus Spettel (von links) vor dem Heizkreisverteiler als Teil der beeindruckenden Technik in den Katakomben des Minara.

Allenthalben lärmende Maschinen und ein Geruchsmix aus frischem Estrich und Flexstaub kennzeichnen derzeit das emsige Treiben rund um das leere Hallenbecken. Konnte die neue Lüftungsanlage trotz Corona aus Italien termingerecht geliefert werden, kommt es dagegen bei den gewaltigen 12-Meter-Schiebetüren an der Südwestfront coronabedingt zu Lieferverzögerungen. Dies hat jedoch in keiner Weise Einfluss auf den Innenausbau, sodass hier der Zeitplan voll eingehalten werden kann. Wollte man bislang den Innenbereich bereits im April 2021 in Betrieb nehmen und den Außenbereich zwei Monate später, wird nun ein Termin im Juni 2021 zur Gesamtinbetriebnahme angepeilt. Erfreulich bislang auch die Einhaltung des Kostenrahmens von gut 8,6 Millionen Euro.

Projektingenieur Thomas Pickel vor dem neuen Wasserspielplatz am ehemaligen Freibecken. Bilder: Jörg-Dieter Klatt

Auf dem Rundgang erklärte Projektmanager Thomas Pickel vom Münchner Ingenieurbüro L&P den Stand der Arbeiten. So sind im Sanitärbereich derzeit die Rohinstallationen montiert und der Estrich eingebaut. In Kürze werden die nach einem Farbleitsystem ausgewählten Fliesen verlegt, die Trennwände montiert und die Installationsarbeiten an Elektrik und Sanitär fortgesetzt. Schwimmhalle: Das derzeit noch leere Becken veranschaulicht imponierend die wahre Tiefe und Größe des Bassins. Auch Form und Funktion des Hubbodens zeigen sich so in vollem Umfang. In wenigen Tagen soll das Becken wieder mit Wasser gefüllt werden, damit die Fliesen, welche nicht der Sanierung bedürfen, keinen Schaden nehmen. Damit können 800 000 Euro eingespart werden.

In diesen Kesseln wird das Badewasser von Schmutz und Schwebestoffen befreit. Planungsingenieur Thomas Pickel erklärt die Funktion.

Mit der größte Teil der Sanierungsmaßnahmen liegen, dem Badebesucher verborgen, in den tieferen Etagen des Minaras. Gewaltige Filteranlagen, ein Blockheizkraftwerk, eine Batterie von Lüftungswärmetauschern bilden den aktuellen Stand einer energieeffizienten Schwimmbadinfrastruktur ab. Nicht ohne Stolz merkte Markus Spettel an, dass hier für die kommenden 30 Jahre geplant und gebaut wurde. Wurde bislang ein erklecklicher Anteil der Wärmeenergie an die Umwelt abgegeben, können über die Wärmerückgewinnung fürderhin 90 Prozent der eingesetzten Energie dem System erhalten bleiben. Auch bei der Badewasseraufbereitung wird nun eine vollautomatische Steuerung für jederzeit sauberes Badewasser sorgen. Badkonzept: Trauern manche dem nun zugeschütteten Außenbecken nach, soll das neue Minara mit seiner beliebten Außenrutsche und dem neu gestalteten Wasserspielplatz, mit seinen zahlreichen Bodenspringbrunnen, gerade für Familien ein Ort des Badevergnügens werden. Das Freibad-Feeling soll sich durch die zu öffnenden Glaswände zum Freigelände hin einstellen. Das ehemalige 50 Meter lange Außenbecken wird mit einem speziellen Sand gefüllt und als Beach-Volleyball-Feld zum Spielen einladen. Ambitioniert ist auch der Plan, bis Weihnachten die Außenfassade in gewohnter Form und Farbe nach energetischen Neubaumaßstäben zu präsentieren.