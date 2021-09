Bad Dürrheim vor 2 Stunden

Millionen-Projekt vollendet: Hereinspaziert ins Familien- und Freizeitbad Minara in Bad Dürrheim

Das generalsanierte und in Teilen neu gestaltete Familien- und Freizeitbad Minara hat nach zwei Jahren Bauzeit wieder geöffnet. 8,9 Millionen Euro hat die Stadt in das Bad investiert. Wir nehmen Sie hier mit auf einen Rundgang durch das neue Bad am Eröffnungstag.