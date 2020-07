Vier Verletzte bei Autoüberschlag und ein Schaden von 15 000 Euro

Ein Schwerverletzter, drei Leichtverletzte und Sachschaden in Höhe von rund 15 000 Euro, sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am vergangenen Samstag gegen 18.30 Uhr auf einem landwirtschaftlichen Weg bei den Herdweidhöfen ereignete. Der 51-jährige Fahrer eines Land-Rovers kam zunächst ins Schleudern und dadurch dann von der Fahrbahn ab. Hierbei überschlug sich das Auto, wobei sowohl der Fahrer als auch alle weiteren Insassen im Alter zwischen 15 und 20 Jahren verletzt wurden. Ein 15-jähriger Fahrzeuginsasse musste mit dem Rettungshubschrauber abtransportiert werden. Der total demolierte Landrover wurde durch den Abschleppdienst abgeholt. Warum der 51-Jährige die Kontrolle über sein Auto verlor, ist noch ungeklärt und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen, so die Mitteilung der Polizei.

Ausflüge und Kilbig der Urviecher fallen aus

Der Urviecher-Vorstand hat in seiner Sitzung am Montag, 13. Juli, die weitere Jahresplanung und die allgemeine Situation diskutiert. Dabei wurde der Entschluss gefällt, dass in diesem Jahr kein Ausflug angeboten wird. Aufgrund der Corona-Bestimmungen gehe der Spaß verloren, so die Ansicht des Vorstandsteams. Deshalb wolle man sich lieber im kommenden Jahr unter normalen Bedingungen treffen. Auch der Jugendausflug wird aus diesen Gründen nicht stattfinden. Die Planungen für die Kilbig und das geplante Oktoberfest seien auch vorerst auf Eis gelegt. Wenn es neue Informationen gibt, werden die Mitglieder entsprechend informiert. Das Virus erschwert auch die Planungen für die Fastnacht 2021. Man hoffe auf eine tolle Fastnacht 2021, aber derzeit seien keine finalen Aussagen über den Umfang von Veranstaltungen in diesen Größenordnungen zu treffen, heißt es in dem Rundschreiben der Urviecher abschließend.

Eine Runde um Bad Dürrheim wandern

Der Schwarzwaldverein wandert am Sonntag, 26. Juli, über den Kurpark auf dem Hagenhölzleweg zum Hungerbühl, zur Hirschhaldenhütte, vorbei am Waldcafé (keine Einkehr) und auf dem Ostweg vorbei an der Lourdeskapelle und auf dem Unkenweg zurück nach Bad Dürrheim. Wer möchte, kann im Hotel Salinensee eine Schlusseinkehr machen. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Wanderstüble in der Salinenstraße in Bad Dürrheim. Die Rückkehr ist für 15 Uhr vorgesehen. Die Zahl der Teilnehmer ist auf 24 Personen begrenzt. Anmeldungen bis Freitag, 24. Juli, 17 Uhr, nehmen die Johannis-Apotheke in der Salzstraße und Sabines Schreibstube in der Friedrichstraße entgegen. Jeder sollte für die Mittagsrast sein eigenes Rucksackvesper mitnehmen. Die Organisation und Tourbegleitung haben Marlene und Karl-Heinz Glauch.