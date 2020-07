von sgn

Unfallbeteiligte machen unterschiedliche Angaben – Polizei sucht Zeugen

Zur Klärung eines Unfallhergangs sucht die Polizei Zeugen, die am Montag gegen 15 Uhr an der Einmündung Carl-Friedrich-Benz-Straße/Schwenninger Straße einen Unfall zwischen einem Autofahrer und einer Radfahrerin beobachtet haben. Ein 33-jähriger Fiat-Fahrer fuhr in der Carl-Friedrich-Benz-Straße in Richtung stadtauswärts. An der Einmündung zur Schwenninger Straße bog er nach rechts ab und kollidierte dabei mit einer 58-jährigen Radfahrerin. Aufgrund der unterschiedlichen Schilderungen zum Unfallhergang bittet die Polizei nun Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich beim Polizeirevier Bad Dürrheim, Telefon 07726/93 94 80, zu melden.

Treffen mit und ohne Handicap

Die Behindertenbeauftragte der Stadt lädt ein zur nächsten öffentlichen Sprechstunde. Die Begegnung mit geselligem Beisammensein findet statt im Bistro „Matisse“, in der Friedrichstraße, am Donnerstag, 16. Juli, von 14.30 bis 17 Uhr. Da Corona leider nicht vorbei ist, sollten alle eine Maske dabei haben. Herzlich willkommen ist jeder Interessierte und jeder Betroffene, alle Menschen, ob mit oder ohne Handicap. Wer noch Fragen hat, erreicht Inge Teichert telefonisch unter 07726/3 89 12 45 oder per E-Mail: teichertinge@web.de.

Den Wald beim Shinrin Yoku – dem Waldbaden – mit allen Sinnen erleben

Das neueste Angebot der Kur- und Bäder GmbH (KuBä) ist ein geistig-körperliches Naturerlebnis – das Waldbaden, auf japanisch „Shinrin Yoku“ genannt. Gemeint ist damit das achtsame Eintauchen in die Waldatmosphäre. Wohltuendes Ein- und Ausatmen sowie bewusstes Fühlen und Riechen stehen dabei im Vordergrund. Shinrin Yoku-Trainer Klaus Lang von der KuBä führt bei der dreistündigen Waldbadeeinheit in den Kapfwald, der mit allen fünf Sinnen erlebt wird. Themen wie achtsames Gehen, Schulung der Atmung, allgemeine Körperdehnungen sowie die Sensomotorik, das bewusste Fühlen der Materialvielfalt des Waldes sind Inhalte des Waldbadens. Kleine Meditationen gehören ebenso dazu wie kurze Erklärungen über das „Heilsame Trio des Waldes“: heilende Duftstoffe (Terpene) der Pflanzen und Bäume, die positive Wirkung des Lichtspiels der Sonne mit den Blättern im Wald sowie die gesunde Wirkung der Mikroorganismen des Waldes auf den Menschen. In Bad Dürrheim ist extra auf der Waldbadenstrecke ein Armbad als Kneippelement eingebaut. In den drei Stunden der Tour wird eine Gehstrecke von etwa vier Kilometern zurückgelegt. Ab Samstag, 18. Juli, finden die Waldbaden-Führungen nicht nur regelmäßig dienstags von 14 bis 17 Uhr statt, sondern auch an folgenden Samstagen von 9 bis 12 Uhr: 18. Juli, 1. August, 15. August, 22. August, 19. September, 26. September, 10. Oktober und 24. Oktober. Die Teilnehmerzahl ist auf maximal zehn Personen begrenzt. Interessierte können sich per E-Mail an info@baduerrheim.de, telefonisch unter 07726/66 62 66 oder direkt im Haus des Gastes anmelden. Die Teilnahme kostet acht Euro pro Person, mit Gäste- oder Einwohnerkarte ist es kostenlos.

Es gibt frische und geräucherte Forellen

Der Anglerverein Bad Dürrheim-Öfingen bietet zur Urlaubszeit wieder frische und geräucherte Forellen an. Diese können bestellt werden bei Christoph Wölfle, Telefon 07706/3491877 (Anrufbeantworter), oder per E-Mail: forellen@av-oe.de bis spätestens Donnerstag, 16. Juli. Das Stück kostet fünf Euro. Abzuholen sind die Fische am Samstag, ab 16 Uhr vor dem alten Kindergarten in Öfingen.