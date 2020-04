Tierquälerei gegen eine freilaufende Katze

Am Montag, 20. April, kehrte am Abend gegen 21 Uhr, eine freilaufende Katze mit schweren Verletzungen nach Hause in die Haugenrainstraße in Öfingen zurück. Unbekannte hatten den Schwanz der Katze abgeschnitten und dem Tier noch weitere blutende Verletzungen zugefügt, teilt die Polizei mit. Wegen des Vergehens gegen das Tierschutzgesetz wurde bei der Polizei Bad Dürrheim ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Polizei sucht nun Zeugen. Personen, die der Polizei sachdienliche Hinweise zur Klärung dieser Straftat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Dürrheim zu melden, Telefon (07726) 93 94 80.

Heute können Bürger wieder Masken holen

Am Albert-Schweitzer-Haus, in der Grünallee 6, in Bad Dürrheim werden am heutigen Dienstag, von 9 bis 11 Uhr, wieder Masken an die Bürger ausgegeben. Die Masken sind vorrangig für ehrenamtlich tätige Personen, Menschen die hilfsbedürftige Angehörige betreuen und sozial benachteiligte Personen (Hartz IV-Empfänger, Arbeitslose, Personen mit geringem Einkommen oder kleiner Rente) gedacht. Es gibt maximal zwei Gesichtsmasken pro Haushalt. Die Masken werden kostenlos abgegeben, eine Spende ist willkommen.

Absage für das Maibaumstellen

Aufgrund der aktuellen Lage fällt der Tanz in den Mai sowie das Aufstellen des Maibaumes der Landjugend Hochemmingen auf dem Rathausplatz leider aus.

Die Versammlung wird auf später vertagt

Die üblicherweise für das Frühjahr geplante Jahreshauptversammlung des Deutsch-Italienischen Freundeskreises findet in diesem Jahr aufgrund der aktuellen Situation mit Corona zu diesem Zeitpunkt nicht statt. Der Verein plant, die Versammlung im Laufe des Jahres nachholen zu können und wird rechtzeitig über den neuen Termin informieren.

Fußballer des FC Bad Dürrheim weiten Lieferservice aus

Der FC 1919 Bad Dürrheim bietet bereits einen Lieferdienst für die Bäckerei Fischerkeller an. Bestellt werden können die Backwaren bereits am Vortag zwischen 6 und 7.45 Uhr und werden in der Zeit zwischen 8 und 9.30 Uhr ausgeliefert. Erweitert wird der Lieferdienst jetzt für das Gasthaus Krone. Die Bestellungen von dort können mittwochs ab 16 Uhr unter der Rufnummer (07726) 86 62 bei Anke Lieb aufgegeben werden. Ab 17 Uhr starten die Auslieferungen. Die Bäckerei ist unter Telefon (07726) 2 39 oder per E-Mail mail@baeckerei-fischerkeller.de, erreichbar.

Alle Veranstaltungen bis Juli sind abgesagt

Das sonst so auch für Besucher und Gäste von außerhalb offene KWA-Kurstift am Salinensee bleibt erst einmal geschlossen. Sämtliche Veranstaltungen wie der Tag der offenen Tür im April, Kabarettabende, Konzerte und Fachtage bis in den Juli wurden abgesagt. Man habe diese Entscheidung etwas wehmütig getroffen, weil das Kurstift ja auch dafür lebe, ein offenes Haus zu sein, in dem alle Bürger immer willkommen seien, aber der Schutz der Bewohner habe eben Vorrang.