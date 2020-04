von sgn

Diebstahl aus Baucontainer beim Minara

In der Nacht zum gestrigen Dienstag wurde im Schwalbenweg, auf der Baustelle beim Minara von einem Unbekannten ein Baucontainer aufgebrochen. Aus diesem wurden dann ein Kompressor und eine Baustellenlampe entwendet. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Die Polizei sucht Zeugen. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei Bad Dürrheim, Telefon (07726) 93 94 80, zu melden.

Zwei Reifen an geparktem Sprinter zerstochen

Im Zeitraum vom vergangenen Freitag, 14.30 Uhr, bis Samstag, 11 Uhr, zerstach eine unbekannte Person an einem Sprinter, der in der Seestraße auf einem Parkdeck abgestellt war, die beiden rechten Reifen. Hierdurch entstand Schaden von mehreren hundert Euro, teilt die Polizei mit. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, oder sonst sachdienliche Hinweise geben kann, ist gebeten, sich bei der Polizei in Bad Dürrheim zu melden, Telefon (07726) 93 94 80.

Lernmaterial ist online abrufbar

Auf ihrer Internetseite und die Nextcloud bietet die Grund- und Werkrealschule (GWRS) Bad Dürrheim umfangreiche Lehr- und Lernmaterialien sowie klassenbezogene Lernpläne an, so die Mitteilung der GWRS. Eltern, die diese Angebote aus technischen Gründen nicht nutzen können, haben die Möglichkeit, sich bis Mittwoch, 29. April, telefonisch unter (07726) 97 79 09 in der Schule zu melden.

Mit dem E-Rolli auf der Bundesstraße 27 unterwegs

Am vergangenen Sonntag, war mittags um 14.30 Uhr auf der B 27 bei Bad Dürrheim ein Elektro-Rollstuhlfahrer unterwegs. Die Polizei überprüfte die Meldung des Rollstuhlfahrers und fand diesen tatsächlich auf dem Seitenstreifen kurz vor der Abfahrt zur Hirschhalde. Mit dem Mann sei ein verkehrserzieherisches Gespräch geführt worden, so die Mitteilung der Polizei. Danach wurde er von den Beamten bis ins Wohngebiet begleitet.

Seniorentreffen in Oberbaldingen fallen aus

Aufgrund der Corona-Krise finden die Veranstaltungen der Senioren „60 Plus“ in Oberbaldingen bis auf weiteres nicht statt. Sobald sich alles beruhigt hat und die fröhlichen Treffen wieder geplant werden können, werden die Termine rechtzeitig bekannt gegeben.