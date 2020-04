von sgn

Palmen in Kirche verwechselt

Bei der Aktion Palmen zu basteln für Palmsonntag in der Seelsorgeeinheit Bad Dürrheim, kam es wohl zur Verwechslung von bereitgestellten Palmzweigen zum Mitnehmen und den Palmen, die Privatpersonen zur eigenen Verwendung gebastelt hatten. Das tue ihm sehr leid, erklärt Pfarrer Michael Fischer in einer Mitteilung. „Eigentlich waren die zum Mitnehmen gedachten Palmen gesondert bereitgestellt auf einem Tisch mit dem Schild „Zum Mitnehmen“, so der Geistliche. Als dieser Korb leer war, habe man wohl gedacht, die am Altar liegenden Palmzweige gehören zum Mitnehmen dazu. „Ich kann diese Palmen nicht mehr zurückholen, vielleicht ist es aber ein kleiner Trost, mit den Palmzweigen jemand anderem eine große Freude gemacht zu haben“, sagt der Pfarrer.

Bild: Wolf-Wilhelm Adam

Wochenmarkt ist am Donnerstag

Wegen des Feiertages am Freitag (Karfreitag), 10. April, findet der Wochenmarkt bereits am Donnerstag, 9. April, statt.

Sprechstunden sind abgesagt

Die Behindertenbeauftragte der Stadt, Inge Teichert, teilt mit, dass die Einzelsprechstunden und die öffentliche Sprechstunde am Donnerstag, 9. April, im Haus des Bürgers, aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Auch die nächste öffentliche Sprechstunde am Donnerstag, 16. April, im Bistro Matisse fällt aus, da viele der Teilnehmer im kritischen Alter, vorgeschädigt durch andere Erkrankungen, chronisch krank oder immungeschwächt sind. Für Fragen, Sorgen und Nöte ist Inge Teicher weiterhin jederzeit erreichbar unter der Rufnummer (07726) 3 89 12 45 und per e-Mail: teichertinge@web.de erreichbar.

Gesprächskreis der Rheuma-Liga

Das nach Ostern geplante nächste Treffen der Selbsthilfegruppe fällt wegen des Coronavirus aus, teilt die Gesprächsgruppenleiterin Inge Teichert mit. Für Fragen und Probleme ist sie wie immer telefonisch oder per E-Mail erreichbar.

Bild: Wolf-Wilhelm Adam

Altmetallsammlung wird verschoben

Der Musikverein Hochemmingen gibt bekannt, dass die für Samstag, 18. April, geplante Altmetallsammlung in Hochemmingen wegen der aktuellen Situation durch das Coronavirus abgesagt wird. Ein neuer Termin wird rechtzeitig bekannt gegeben.