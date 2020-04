von Sabine Naiemi

Osterpalmen werden gesegnet

Das traditionelle Palmenbasteln hat in Bad Dürrheim einen sehr großen Stellenwert. Das möchte die katholische Kirche trotz der Ereignisse nicht vernachlässigen und hat sich dazu für den Palmsonntag am 5. April eine besondere Aktion überlegt. Auf die großen Palmen in der Bad Dürrheimer St. Johann Kirche werde dieses Jahr allerdings verzichtet, erklärt das Pfarrbüro. Auf der Homepage gibt es ein kleines Erklärvideo zur geplanten Aktion von der Gemeinereferentin Daniela Frey. Da eine gemeinsame Feier momentan nicht möglich ist, sind alle Gemeindemitglieder dazu eingeladen, ihre selbstgebastelten Palmen, Palmstecken oder auch kleine Palmbüschel in die Kirchen in Bad Dürrheim, Hochemmingen, Sunthausen und Unterbaldingen zu bringen. Die Palmen sollten bis Samstag, 4. April, um 15 Uhr, in den Kirchen sein. Pfarrer Michael Fischer wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit in der Kirche St. Johann eine kleine Feier zelebrieren, bei der er die Palmen segnen wird. In den Kirchen der Ortsteile werden die Palmen von den Pensionärspfarrern, auch unter Ausschluss der Öffentlichkeit, am Sonntagmorgen gesegnet. Die Palmen können dann Sonntagmittag von den Gläubigen wieder abgeholt werden. Von der Feier in St. Johann wird am Sonntag ein Video auf die Homepage der Seelsorgeeinheit gestellt. Er würde sich sehr freuen, wenn ganz viele mitmachen, lässt Pfarrer Fischer wissen.

Beim Besuch des Wochenmarktes Vorgaben beachten

Die Stadtverwaltung bittet die Besucher des Wochenmarktes erneut, sich an die derzeit geltenden Vorgaben in der Öffentlichkeit zu halten. Aufgrund der vielen Besucher sei erhöhte Vorsicht geboten. Deshalb sei unbedingt der Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen einzuhalten, ebenso die Niesetikette (Niesen und Husten in die Armbeuge oder in ein Taschentuch). Weiter soll man Ware nur dann anfassen, wenn man sie auch kauft. Die Aufenthaltszeit auf dem Markt solle auf die Zeit des Einkaufs beschränkt werden, so die Stadtverwaltung außerdem. Gebeten ist, bei Unwohlsein oder Krankheitszeichen den Marktbesuch zu vermeiden. „Bitte halten Sie sich an unsere Vorgaben und Hinweise, damit wir dieses wichtige Versorgungsangebot in unserer Stadt auch während der Corona-Krise weiter aufrechterhalten können“, appelliert Bürgermeister Berggötz. Der Wochenmarkt findet wie gewohnt am heutigen Freitag zwischen 7 und 12 Uhr statt.

Mann erleidet beim Grillen schwere Verbrennungen

Mit dem Hubschrauber in eine Klinik geflogen werden, musste am vergangenen Mittwochabend ein Mann, der beim Grillen durch eine Stichflamme schwere Verletzungen im Gesicht und an der Hand erlitt, teilt die Polizei mit. Nach Angaben von Zeugen habe der Verletzte einen Grill im Garten betrieben und hierbei vermutlich einen Brandbeschleuniger benutzt. Ein Nachbar löschte das Feuer. Weitere Personen wurden nicht verletzt.