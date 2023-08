In Bezug auf die Steigerung der Attraktivität und der Mobilität der Innenstadt hat sich innerhalb der letzten zwölf Monate einiges getan. City-Manager Daniel Limberger von der Kur- und Bäder GmbH (Kubä) und Fachbereichsleiterin Daniela Dunne vom Ordnungsamt haben im Gemeinderat einen Zwischenbericht abgegeben. Laut Dunne und Limberger zeigen sich recht gute Erfolge.

Die Vorgeschichte: Am 10. Mai 2022 fand die Auftaktveranstaltung für eine attraktive Innenstadt statt. Diese begann mit einer Begehung der Innenstadt (wir berichteten). Danach folgte die Erfassung der Ist-Situation, die Daten wurden von Daniela Dunne und Daniel Limberger für Workshops aufbereitet, bei denen bereits konkrete Vorschläge zur Steigerung der Attraktivität in der Innenstadt gemacht wurden. Ende Oktober 2022 wurde der ausgearbeitete Maßnahmenkatalog der Öffentlichkeit vorgestellt, im Gemeinderat dann Ende November. Die Verwaltung wurde daraufhin vom Gemeinderat beauftragt, die Maßnahmen umzusetzen.

Am 10. Mai 2022 fand die Auftaktveranstaltung für eine attraktive Innenstadt statt. Diese begann mit einer Begehung der Innenstadt (wir berichteten). Danach folgte die Erfassung der Ist-Situation, die Daten wurden von Daniela Dunne und Daniel Limberger für Workshops aufbereitet, bei denen bereits konkrete Vorschläge zur Steigerung der Attraktivität in der Innenstadt gemacht wurden. Ende Oktober 2022 wurde der ausgearbeitete Maßnahmenkatalog der Öffentlichkeit vorgestellt, im Gemeinderat dann Ende November. Die Verwaltung wurde daraufhin vom Gemeinderat beauftragt, die Maßnahmen umzusetzen. Straßenverkehr: Die Luisen- und Friedrichstraße sind ab der Kreuzung an der Huberstraße und Bahnhofstraße verkehrsberuhigte Bereiche, in denen Schrittgeschwindigkeit gilt. Ein Problem war immer, dass viele Verkehrsteilnehmer – auch Radfahrer – diese nicht eingehalten haben. Daraufhin seien mehr Durchfahrtskontrollen durch den Gemeindevollzugsdienst erfolgt und erfolgen immer noch. Falls erforderlich werden Verwarngelder ausgesprochen.

Die Hinweisschilder auf den verkehrsberuhigten Bereich wurden vergrößert, entsprechende Piktogramme auf der Straße aufgebracht. Ein Großbanner werde demnächst geliefert und in verschiedenen Abständen werden Geschwindigkeitsanzeigetafeln aufgehängt.

Auch die Parkzeiten wurden inzwischen angepasst. Zwischen 8 und 18 Uhr ist die Parkdauer auf eine Stunde heruntergesetzt. Auch hier erfolgen regelmäßige Kontrollen durch den Gemeindevollzugsdienst.

Aufenthaltsqualität in der Stadt: 2022 wurden 11 einheitliche Mülleimer angeschafft, zehn kommen dieses Jahr hinzu. Es zeige sich, dass weniger Müll und weniger Zigarettenkippen herumliege würden, erklärte Daniel Limberger. Zudem wurden auch die Sitzmöglichkeiten verbessert und erweitert, zum Beispiel mit Holzauflagen auf den Mauerrändern der Baumbeete. Besonders gut kämen auch die Aktionstage zur Belebung der Innenstadt an.

Von der Kubä wurde eine Ladestation für E-Bikes und ein Reparaturständer und ein Ersatzteilautomat umgesetzt.

Das steht noch aus: In Klärung befinde sich gerade die Idee eines Lebensmittel-Verkaufsautomaten, so Limberger. Einheitliche Wegweiser beziehungsweise Infotafeln sollen auch noch folgen, ebenso steht die Ausweisung der Wifi-Zonen noch aus. Auch die Installation von Fahrradständern in der Luisenstraße und Friedrichstraße sei in Bearbeitung. Für einen Stadtplan mit Öffnungszeiten von Gastronomie und Einzelhandel laufe gerade eine Abfrage, so der City-Manager weiter. Mit dem Energiedienst befände man sich in Gesprächen zur beabsichtigten Gestaltung der Stromkästen.

Interessiert wurde von den Gemeinderäten die Frage gestellt, wie sich die Sperrungen während der Veranstaltungen auswirken. Es war ja schon öfter Thema, die Friedrichstraße als Fußgängerzone auszuweisen und nun wollte man wissen, welche Erfahrungen der Einzelhandel mit den Sperrungen hat. Daraufhin erklärte beispielsweise die CDU-Stadträtin Ingrid Limberger – sie betreibt das Café „Walz“ in der Friedrichstraße -, dass sobald die Friedrichstraße gesperrt ist, ohne dass eine Veranstaltung wäre, in der Innenstadt total „tote Hose“ sei. Das habe man bei der letzten Sperrung der Friedrichstraße wegen Bauarbeiten trotz Umleitungsausschilderung besonders feststellen können. Die Friedrichstraße als Fußgängerzone auszuweisen, wäre aus ihrer Sicht für die ansässigen Gewerbetreibenden dort ein großer Nachteil.