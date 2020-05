von Eva Maria Vaassen

Wenn er betrunken war, verlor ein 55-jähriger Mann aus Bad Dürrheim so häufig die Kontrolle, dass es der mittlerweile 57-Jährige zu 31 Einträgen in seiner Strafliste brachte. Nun sollte er sich wieder vor Gericht verantworten. Innerhalb der vergangenen drei Jahre soll er in betrunkenem Zustand Polizeibeamte und Angestellte von Supermärkten, beleidigt und verletzt haben. Daneben wirft die Staatsanwaltschaft Konstanz ihm einen Diebstahl, Schwarzfahren und einen Hausfriedensbruch vor. Das Verfahren wurde bereits vor dem Amtsgericht Villingen-Schwenningen verhandelt, aber ohne Ergebnis beendet, da ein Sachverständiger eine Schuldunfähigkeit des Angeklagten nicht ausschließen konnte. Damit stand für den schwer alkoholsüchtigen Mann jetzt neben oder anstelle einer Haftstrafe auch die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt im Raum.

Dies dürfte der Grund gewesen sein, warum er sich am vergangenen Mittwoch seiner Verantwortung entzogen hat. Er erschien nicht vor Gericht und entschuldigte sich noch am Morgen des Verhandlungstags bei seinem Anwalt. Diesem erzählte er, er habe sich nachweislich mit Corona infiziert und leide an starkem Husten. Ein als Zeuge und Nebenkläger geladener Polizeibeamter aus Rottweil wusste aber zu berichten, dass der Angeklagte just in der Nacht vor dem Prozesstermin wieder einmal schwer betrunken von der Polizei aufgegriffen und in die Psychiatrie nach Rottweil gebracht worden war.

Nach einem Bericht des als Sachverständigen geladenen Psychiaters hat der Angeklagte bereits 50-mal versucht, zumindest eine stationäre Entgiftung durchzuziehen, was aber nie gelungen sei. Da die Gefahr besteht, dass er auch zu einem neuen Termin vor dem Landgericht nicht erscheinen wird, beantragte der Vertreter der Staatsanwaltschaft, einen Haftbefehl gegen den Mann zu erlassen. Die Entscheidung des Gerichts ist noch nicht bekannt.