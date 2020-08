von ewk

Viele Spaziergänger und Wanderer freuen sich derzeit an bunt blühenden Sommerwiesen. Damit es davon künftig noch mehr geben kann, hat der Landschaftserhaltungsverband Schwarzwald-Baar (LEV) im Frühsommer auf der Ostbaar mit einem Ökolandwirt eine Mahdgutübertragung durchgeführt.

Das heißt, das Gras, das auf der einen Grünfläche gemäht wurde, wurde umgehend auf der Nachbarwiese wieder ausgestreut. Den Sinn dieser ungewöhnlichen Maßnahme erklärte LEV-Geschäftsführer und Forstingenieur Stefan Walther: Das Gras der artenreichen Spenderfläche im Gewann „Kleine Bünd“ an der Schießmauer wird im Morgentau gemäht und – damit die vielfältigen Samen der Blühpflanzen im noch feuchten Material haften bleiben – umgehend auf der benachbarten Empfängerfläche im Gewann „Oberwiesen“ ausgebracht. An den Folgetagen wird es etwas eingewalzt, damit es sich mit der Zeit zersetzen kann. Im Zuge der weiteren üblichen Bewirtschaftung kann sich hier ab dem Folgejahr die mit den Samen übertragene Artenvielfalt ausbreiten.

„Grünlanderneuerung“ heißt das in der Fachsprache, eine Maßnahme die vom LEV fachlich begleitet und gefördert wird. In Sunthausen hatte sich Landwirt Alfred Veit, der einen zertifizierten Biobetrieb in der Ortschaft betreibt, für diese Aktion stark gemacht, die im Rahmen der Initiative „Bad Dürrheim blüht auf“ läuft.

Der LEV Schwarzwald-Baar-Kreis wurde im Juli 2013 gegründet. Als Kooperationspartner von Kommunen, Naturschützern sowie Landnutzern und in Zusammenarbeit mit zahlreichen Partnern vor Ort, leistet der LEV einen Beitrag zum Erhalt des Landschaftsbildes und wertvoller Lebensräume, zu einem intakten Naturhaushalt sowie zum Natur- und Artenschutz. LEVs sind tätig als Dienstleister für regionales Natur- und Landschaftsmanagement.

22 Gründungsmitglieder haben im Juli 2013 LEV Schwarzwald-Baar aus der Taufe gehoben. Mitglieder sind der Schwarzwald-Baar-Kreis sowie alle 20 Kreisgemeinden, der Badische Landwirtschaftliche Hauptverband (BLHV), der Maschinenring Schwarzwald-Baar, der Landesnaturschutzverband (LNV), der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND), der Naturschutzbund (NABU), der Trägerverein Umweltzentrum Schwarzwald-Baar-Neckar, der Landesfischereiverband Baden sowie der Schwarzwaldverein St. Georgen und mehrere Privatpersonen.

Als eingetragener Verein ist der LEV offen für alle Bürgerinnen und Bürger, die sich im Schwarzwald-Baar-Kreis für den Landschaftserhalt und den Naturschutz engagieren wollen. Es können aber auch alle an der Natur interessierten Vereine Mitglied beim LEV werden.