von Wolf-Wilhelm Adam

Der Modell Skipper Club Sunthausen traf sich am Sonntag zum traditionellen Abfahren am Sunthauser See. Eine lange Tradition hat diese Veranstaltung, bei der das letzte Mal im Jahr die vielen kleinen und großen Modellschiffe zu Wasser gelassen werden und ihre Runden über den See drehen. Der Verein blickt dabei auf ein Jahr zurück, das wie bei vielen kein wirkliches Vereinsleben ermöglichte. „Die Stadt Bad Dürrheim hat aufgrund Corona untersagt, uns im Vereinsheim zu treffen oder unsere Veranstaltungen stattfinden zu lassen“, erzählt der Vorsitzende Wolfgang Burwig. „Doch zum Glück haben wir hier unseren Steg, an dem wir mit dem nötigen Abstand unsere Boote fahren lassen können.“

Immer wieder kamen Kinder, die sich fasziniert von den Modellbooten zeigten.

Viele der Modellskipper freuten sich auch am Sonntag, ihre aktuellen Lieblingsboote zu Wasser zu lassen. Denn was wäre ein Modellbootbauer ohne die Möglichkeit, seine Werke auch unter realen Bedingungen zu testen und sich daran zu erfreuen. Die meisten von ihnen sind 50 Jahre und älter. Sechzehn aktive Mitglieder bauen aus Leidenschaft und haben dabei schon so manches Schmuckstück zum Leben erweckt. So war am Sonntag auch allerhand zu sehen auf dem See. Das Segelboot, das von der teils starken Brise schnell über das Wasser flitzte war ebenso vertreten wie das Feuerwehrboot oder der große Kahn, der die am Rande stehenden Zuschauer mit seiner integrierten Spritze nassspritzte. Überhaupt ist es faszinierend, wie detailliert die kleinen und großen Kunstwerke gebaut sind. An Board funktioniert nämlich in der Regel nicht nur der Außenbordmotor, sondern auch Winden, Türen und vieles mehr.

Norbert Schuler lässt hier eines seiner grossen Boote zu Wasser. Bilder: Wolf-Wilhelm Adam

Für viele ist es ein Hobby, deren Grundstein in ihrer Kindheit gelegt wurde. „Ich habe mit zehn Jahren mein erstes Boot gebaut. Zeit hatte ich damals dafür schon, aber leider kein Geld. Deshalb habe ich mir immer vorgenommen, das Hobby in meiner Rente wieder aufzugreifen“, erzählt der Vorsitzende. Seither hat er nun viele Boote gebaut und nutzt jede Gelegenheit, seine Boote auch fahren zu lassen.

Bei tollem Wetter durften die Boote nochmals ins Wasser. Bild: Wolf-Wilhelm Adam

Beim Abfahren am Sonntag stießen dann auch immer wieder Zuschauer zu den Skippern, die gerne Auskunft über die Besonderheiten ihrer Boote gaben. Besonders für die anwesenden Kinder war es eine tolle Sache, die Boote zu beobachten und ihre Runden auf dem See zu verfolgen.

Nun hoffen die Mitglieder des MSC Sunthausen natürlich, dass sie bald wieder zu einem geregelten Vereinsleben zurückkehren können. „Das zweiwöchentliche Treffen und Fachsimpeln fehlt uns schon sehr“, betont Wolfgang Burwig.