von Jörg-Dieter Klatt

Als ein politisches Schwerpunktthema stufte Hauptamtsleiter Markus Stein bei der letzten Gemeinderatssitzung das Flächenmanagement in der Kernstadt und den Teilorten ein. Vor dem Hintergrund des stetig wachsenden Wohnflächenbedarfs und der großen Baubereitschaft in der Bevölkerung bedürfe es einer sinnvollen und ökologisch orientierten Steuerung bei der Ausweisung von Bau- und Wohnflächen, so Stein. Vor diesem Hintergrund hat die Stadtverwaltung nun das Institut für Stadt- und Regionalentwicklung (IfSR) aus Nürtingen gebeten, diesen oft schwierigen Prozess zu begleiten.

Schwierige Ausgangslage:

Dieser dauerhafte Prozess schließt auch die Vermeidung von Leerstandsflächen ebenso wie eine Unternutzung größerer Wohneinheiten durch nur eine Person ein. Weiterhin in die Diskussion fließt auch ein Abbruchförderprogramm, durch das alter und den heutigen Standards nicht mehr gerecht werdender Baubestand umgewandelt werden kann.

Oftmals ist gerade bei diesem Thema eine schwierige Gemengelage vorzufinden. Der Generationenwechsel hat in vielen Fällen dazu geführt, dass die Kindergeneration berufsbedingt das Elternhaus verlassen hat und relativ große Wohnungen oder Einfamilienhäuser von Alleinstehenden bewohnt werden. Darüber hinaus werden vorhandene Grundstücke zur Altersvorsorge gehütet, um sie möglichst gewinnbringend zu einem späteren Zeitpunkt zu veräußern.

„Bisweilen bedarf es familientherapeutischer Ansätze sowie psychologischen Fingerspitzengefühls, um hier tragfähige Lösungen zu finden.“ Alfred Ruther-Melis vom IfSR

Beide Fälle verhindern eine optimierte Nutzung vorhandener Bau- oder Wohnflächen. Erbengemeinschaften, die ihre Hand auf einem Grundstück haben, sind oft nicht bereit, aktiv zu werden. „Bisweilen bedarf es familientherapeutischer Ansätze sowie psychologischen Fingerspitzengefühls, um hier tragfähige Lösungen zu finden“, so Alfred Ruther-Melis vom IfSR. Diese Ausgangslage bereitet vielen Kommunen zunehmend Sorgen, besteht doch ein erheblicher Druck seitens jüngerer Bauwilliger, in eigene vier Wände oder bezahlbaren Mietraum ziehen zu wollen.

Rechtlicher Rahmen

Das vom Bundestag im Mai 2021 verabschiedete Baulandmobilisierungsgesetz regelt Maßnahmen zur beschleunigten Ausweisung von geplanten Neu-, Um- und Ausbauvorhaben in bestehenden Baugebieten. Weiterhin können Ortsentwicklungskonzepte erstellt und Projekte mithilfe des Entwicklungsprogramms Ländlicher Raum (ELR) gefördert werden.

Stadtrat Wolfgang Kaiser (LBU) begrüßte ebenso wie sein Kollege Heinrich Glunz (CDU) die systematische Herangehensweise an dieses doch bisweilen heikle Thema seitens der Stadt. „Das wird nicht in ein oder zwei Jahren zum Erfolg führen. Dieser Prozess braucht Zeit“, gab Wolfgang Kaiser zu bedenken.

Begleitgremium installiert:

Von den anfallenden 80.000 Euro Gesamtkosten übernimmt die Stadt für die kostenlose Fachberatung der Eigentümer von Baulücken und leerstehenden oder untergenutzten Gebäuden im gesamten Stadtgebiet 40.000 Euro. Derselbe Betrag kommt aus dem ELR-Topf.

Darüber hinaus wurde ein begleitendes Gremium berufen, das zukunftsweisende Leitlinien ebenso wie einwohnerorientierte Konzepte erstellen wird. Dies dient den Akteuren der Innenentwicklung als Beratungsinstanz und -plattform mit örtlichem Sachverstand. Das Gremium wird zwei- bis dreimal pro Jahr tagen und in Anwesenheit der Fachberater des IfSR die anstehenden Projekte diskutieren.