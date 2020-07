von sgn

Bild: Michael Heuberger | Bild: Michael Heuberger

Am heutigen Donnerstag, etwa 16.45 Uhr, verlor in Sunthausen auf der Einfahrt vom Stiegweg in die Donaustraße ein landwirtschaftliches Fahrzeug auf langer Strecke Strohhäcksel. Die Ladeklappe des Anhängers hatte sich während der Fahrt geöffnet.

Bild: Michael Heuberger | Bild: Michael Heuberger

Die rechte Fahrspur sei etwa 15 Zentimeter hoch mit Strohhäckseln bedeckt gewesen. Der Fahrer habe nach etwa 300 Metern das Missgeschickt bemerkt. Kurzerhand leisteten Anwohner Nachbarschaftshilfe und alles wurde sogleich sorgsam zusammengefegt, damit die Straße gleich wieder frei war.