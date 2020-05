von man Mandy Heinze

Eine Challenge, ganz ohne Social Media, veranstalteten in der vergangenen Woche einige Öfinger Familien. Ortschaftsrätin Anita Schneckenburger fand es sehr schade, dass die Landschaftsputzete in diesem Jahr auch dem Corona-Virus zum Opfer fiel und so Straßenränder und Feldwege vermüllt bleiben würden.

Nach kurzer Rücksprache mit Ortsvorsteherin Astrid Schweizer-Engesser organisierte Anita Schneckenburger darum einfach in privater Initiative eine Ersatz-Landschaftsputzete. Die von ihr angefragten Familien zeigten sich begeistert und stimmten bereitwillig zu, sich zu beteiligen.

Also teilte Anita Schneckenburger die Gemarkung Öfingen in Teilstücke ein und verteilte diese an die Familien, die sich dann den Tag zum Putzen selbst aussuchen konnten. Mit Warnweste, Handschuhen und Eimern beziehungsweise Müllsäcken ausgestattet, liefen sie ihre jeweiligen Gebiete ab und sammelten ein, was andere zurückgelassen oder auch aus dem Fenster ihres Autos geworfen hatten. Gerade an den befahrenen Hauptstraßen kam einiges zusammen: Flaschen, Dosen, Papier, Plastikverpackungen und sogar ein leerer Müllbeutel, wie Karoline Kremm berichtete. Die Feldwege, vor allem in Richtung Amtenhausener Tal und Rothmund hätten sich dagegen fast vorbildlich sauber präsentiert. „Es ist schön zu wissen, dass Wanderer und Spaziergänger darauf achten, ihren mitgebrachten Müll auch wieder mitzunehmen und nicht einfach damit die Landschaft verschandeln“, so Anita Schneckenburger. Nur eine Bank unterhalb des Osterberges sorge immer wieder für Ärger bei Spaziergängern, denn dort sammeln sich immer wieder liegengelassene Bierdosen und Zigarettenschachteln an.

Alle fanden, es war eine tolle Idee, diese Aktion in Eigeninitiative durchzuziehen, nur das sich sonst anschließende gemeinsame Vesper fehlte allen.