Neben typischen kulinarischen Genüssen aus dem Schwarzwald wie Schinkenspezialitäten, Edelbränden oder Honig wird beim Naturparkmarkt in Bad Dürrheim am kommenden Sonntag auch Kunsthandwerk angeboten. Der Mark dauert von 11 bis 17 Uhr und wird ergänzt von einem verkaufsoffenen Sonntag von 12 bis 17 Uhr.

Die knapp 50 Markthändler aus der Region werden mit Handwerksvorführungen die Herstellung ihrer Produkte veranschaulichen, heißt es in einer Mitteilung der Kur- und Bäder. Schwarzwälder Musikgruppen und Kapellen sorgen für stimmungsvolle Unterhaltung, die keine Langeweile bei den Gästen aufkommen lässt.

Mehr als ein Bauernmarkt

Die Naturpark-Märkte sind mit ihrem vielfältigen Programm rund um regionale Produkte, kulinarische Genüsse und Handwerk mehr als ein gewöhnlicher Bauernmarkt. Im Mittelpunkt steht das reichhaltige Angebot an Erzeugnissen aus der Region: ob köstliche Käsespezialitäten der Käseroute im Naturpark Südschwarzwald, duftende Holzofenbrote oder selbst hergestellte Kräutersirups. Man kann sich direkt bei den Erzeugern über die Produkte und deren Herstellung informieren und erhält so nicht zuletzt Einblick in wichtige Maßnahmen zum Erhalt der Kulturlandschaft im Südschwarzwald, heißt es in der Mitteilung.

Daneben führen heimische Handwerker wie Hufschmied, Strohschuhmacher oder Korbflechter ihre traditionelle Kunst vor, und es gibt musikalische Unterhaltung und ein vielfältiges Rahmenprogramm für Kinder. Auch die Mitarbeiter des Naturparks Südschwarzwald stellen ihre Arbeit vor, spannende Infostände zu Wildtieren im Schwarzwald oder heimischen Wildkräutern runden das Programm ab. Zielsetzung der Naturpark-Märkte ist die Unterstützung der bäuerlichen Betriebe und des traditionellen Handwerks im Südschwarzwald durch Regionalvermarktung. Auch die Naturpark-Kindergärten aus Bad Dürrheim präsentieren sich auf dem Markt und bieten im Hindenburgpark ein tolles Programm an.

In der Innenstadt gibt es zudem einiges zu erleben und zu entdecken. Als Höhepunkt gibt es für die kleinen und großen Kinder wieder eine große Hüpfburg und ein Spielmobil zum Austoben. Im Gewerbegebiet öffnen Geschäfte ebenfalls ihre Türen, sodass die Gäste sich auch dort informieren und einkaufen können.