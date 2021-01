von sgn

Am 24. Dezember 2020 stellte das Landratsamt Schwarzwald-Baar erste Nachweise der sogenannten Geflügelpest in der Region fest. In Norddeutschland grassiert die Geflügelpest seit Ende September 2020, vor allem an der deutschen Nordseeküste, aber auch in anderen Teilen von Norddeutschland sowie an der niederländischen und belgischen Küste, heißt es in einer Mitteilung des Landratsamtes. Allein in Schleswig-Holstein wurden bis Weihnachten fast 16 000 tote und sterbende Wasservögel erfasst. In Norddeutschland sei es außerdem zu Seuchenausbrüchen in Hausgeflügelbeständen gekommen. Betroffen sind sowohl Hobbyhaltungen als auch große gewerbliche Haltungen.

Schon bei der Geflügelpest 2016 war es für die Bad Dürrheimer Bio-Landwirtin Birgit Strohmeier und ihren Mann Christoph Trütken kein Problem, die über 300 Hühner auf dem Antonihof zur Sicherheit in die Stallhaltung zu nehmen. Bild: SK-Archiv | Bild: Kurz, Susanna

Das müssen Geflügelhalter beachten

Alles Geflügel ist in geschlossenen Ställen zu halten. Wo kein Stall verfügbar ist, muss die Haltung mindestens unter einer überstehenden, nach oben gegen Einträge gesicherten dichten Abdeckung und einer gegen das Eindringen von Wildvögeln gesicherten Seitenbegrenzung erfolgen. An den Eingängen zu den Geflügelhaltungen ist eine Schuhdesinfektion durchzuführen. Beim Betreten der Geflügelhaltung ist Schutzkleidung (einschließlich Stiefel) anzulegen, Einwegkleidung ist anschließend unverzüglich im Hausmüll zu entsorgen. Es ist eine Möglichkeit zum Waschen der Hände vor und nach Betreten des Stalles vorzusehen.

Bio-Landwirt Christoph Trütken vom Antonihof in Bad Dürrheim sieht im Gespräch mit dieser Redaktion die Situation soweit gelassen. „Die Richtlinie bei Bioland ist, die Tiere nach draußen lassen, wenn der Zustand des Bodens und die Witterung es zulässt. Das ist im Winter oft schwierig, also haben wir einen Wintergarten, einen überdachten Auslauf, wo die Tier an die frische Luft können, aber keine anderen Vögel rein können. Von daher ist es für uns kein Problem, diese Auflagen umzusetzen.“ Die Tiere kämen gut damit klar, da der Stall sowieso größer bemessen sei als vorgeschrieben.

Er habe bis jetzt auch keine toten oder erkrankten Vögel gesehen auf den Feldern, sagt Trütken. Wie lange diese Situation anhält, lasse sich nicht einschätzen. „Ich denke, das geht den Winter über durch.“ Er hoffe, wenn das Gras wieder wächst und die Kühe wieder auf die Weide kommen, dass dann auch die Hühner wieder raus dürfen. Momentan habe er 337 Hennen und sechs Hähne. Der Nachbarslandwirt Klaus Fischerkeller hält ungefähr 200 Hühner. Sowohl Trütken als auch Fischerkeller zeigten sich schon bei der Geflügelpest Ende 2016 gut vorbereitet.

Übertragbarkeit

Bei den derzeit kursierenden Virustypen wurde bisher keine Übertragung auf Menschen oder auf andere Tiere wie Hunde oder Katzen festgestellt. Dennoch sollte jeder Kontakt mit Kadavern vermieden werden.

Die Veterinärämter bitten, verendete oder erkrankte Wildvögel nicht anzufassen und nicht mitzunehmen, sondern sich direkt an das Veterinäramt, Landratsamt Schwarzwald-Baar, Telefon 07721/9 13 50 50, am Wochenende an die Leitstelle Schwarzwald-Baar-Kreis, Telefon 07721/99 15 80, zu wenden. Zu melden sind verendete, verunfallte oder erkrankte Wasservögel jeder Art, Greifvögel, Eulen und Rabenvögel (auch Elstern und Eichelhäher), außerdem Häufungen von Totfunden und Erkrankungen von Vögeln jeder Art.