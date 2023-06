Sieghard Unger aus Tübingen steht am Busbahnhof in Bad Dürrheim und tippt mit der Nase fast schon die Fahrplantafel an, die Augen hat er zusammengekniffen und schirmt sie dabei gegen das Sonnenlicht ab. Aus der Diskussion mit seinem Partner lässt sich heraushören, dass er schauen will, wann der nächste Bus fährt.

Ob er was erkennen kann?

Die beiden haben ein paar Tage Urlaub in Bad Dürrheim gemacht und sind jetzt wieder auf dem Heimweg. Warum Sieghard Unger so dicht an den Plan herangeht? Er ist schwer sehbehindert und versucht, ob er selbstständig etwas erkennen kann.

Ein Tag später, eine andere Szene: Der Bad Dürrheimer Dietmar Wenner sitzt beim Kulturforum im Haus des Bürgers im Zuschauerraum und genießt den Auftritt des Comedian Rüdiger Hoffmann. Auch drinnen trägt er eine dunkle Sonnenbrille. Warum?

Es gibt viele Hindernisse

Er ist vollständig blind. Dietmar Wenner befindet sich in Begleitung der kommunalen Behindertenbeauftragten, Inge Teichert. Allein kann er keine Veranstaltungen besuchen, er ist auf Begleitung angewiesen. Ansonsten kommt er nicht aus dem Haus.

Wie geht es sehbehinderten oder blinden Menschen in Bad Dürrheim? Mit was für Einschränkungen müssen sie umgehen? Wie gestalten sich die alltäglichen Verhältnisse dieser Betroffenen, wenn sie in der Stadt unterwegs sind? Gibt es Verbesserungsvorschläge? Diese Fragen hat der SÜDKURIER allen drei Personen gestellt.

Inge Teichert erklärt auf Anfrage, dass laut Statistik des Landratsamtes vom November 2022 in der Stadt 2721 Menschen mit Behinderungen leben. Das seien mehr als 20 Prozent aller Bürger – und da seien noch nicht Senioren, Gäste und Touristen im Rentenalter erfasst, die ja oft auch nicht mehr richtig sehen könnten.

Große Offenheit bei der Verwaltung

Dennoch ginge in Bad Dürrheim doch einiges. In einigen Köpfen sei die Thematik ganz gut verankert, aber eben leider noch nicht überall. Geldmangel sei ein weiteres Problem. Es sei aus ihrer Sicht auch durchaus nachvollziehbar, dass aus Kostengründen nicht alles umgesetzt werden könne. Der Bürgermeister kenne die Problematik und wisse, dass einiges im Argen liege.

Inge Teichert lobt außerdem, dass sie bei den zuständigen Ämtern auf Offenheit und Entgegenkommen stoße. Gerade erst habe sie wieder Gespräche mit der Stadtverwaltung und der Kur- und Bäder GmbH geführt und eine Prioritätenliste erarbeitet.

Gemeinderat Wolfgang Kaiser im Selbstversuch im Mai 2022. Bei der Mitmachaktion am Protesttag der Menschen mit Behinderung versucht er zu erahnen, wie schwer es Menschen haben, die im Rollstuhl sitzen und über die Pflastersteine in der Ortsmitte fahren. Rechts die Behindertenbeauftragte der Stasdt Bad Dürrheim, Inge Teichert. | Bild: Sprich, Roland

Es sei schon einiges verbessert worden: Absperrpfosten wurden mit weißen Markierungen versehen. Die Parksituation werde stärker kontrolliert – oft seien Gehwege, Durchgänge oder ausgewiesene Behindertenparkplätze durch Falschparker zugeparkt. „Hier geht es nicht um Abzocke“, erklärt Inge Teichert, „sondern das sind Notwendigkeiten“. Verstärkt werde auch kontrolliert, dass Fahrräder nicht auf dem Gehweg abgestellt werden oder Werbeaufsteller der verschiedenen Geschäfte.

Kritik am Rathausplatz

Wenn Fahrradfahrer auf dem Gehweg fahren, stelle das eine große Gefahrenquelle dar, so Inge Teichert weiter. Im Ort fehlen taktile Leitlinien als Orientierungshilfe, aufgrund der unterschiedlichen Pflasterung stelle gerade der Rathausplatz eine große Herausforderung dar, auch für Rollstuhlfahrer oder Personen mit Rollator. In der Friedrichstraße etwa sind Übergänge zwischen Gehweg und Straße aufgrund ihrer Farbgebung nicht sichtbar, ebenso die Abgrenzungen der Blumenbeete.

Auch Dietmar Wenner kämpft mit den Umständen. Digitale Informationsquellen kann er nicht nutzen. Wenn er kulturelle Veranstaltungen besuchen will, ist er auf eine gute Seele angewiesen, die bereit ist, private Freizeit zu opfern, um ihn zu begleiten.

Lange Liste der Behindertenbeauftragten Hohe Priorität: Dringende, schnell umsetzbare Maßnahmen sind etwa Informationsflyer und Faltpläne mit Hinweis auf barrierefrei nutzbare Parkplätze, Toiletten, öffentlichen Räumlichkeiten, Arztpraxen, Therapiestätten, Gaststätten und Einkaufsmöglichkeiten mit Öffnungszeiten; leicht erkennbare Symbole zur Orientierung; Einhalten von Schrittgeschwindigkeit in verkehrsberuhigten Zonen; keine Fahrradfahrer auf den Gehwegen; barrierefreie Nutzbarkeit der Gehwege und Flächen in verkehrsberuhigter Zonen.

Mittlere Priorität: Im Fokus stehen weiter verstärkte Kontrollen auf Einhaltung vorgegebener Geschwindigkeiten, die eindeutige Kennzeichnung von Parkflächen für Behinderte, Parkzeitbegrenzungen und Vergrößerung der Parkparzellen.

Langfristige Ziele: Ein Zubringer-/Bürgerbus zwischen Stadtrand und Gewerbegebiet ist ein dringener Wunsch; die Entfernung schlecht erkennbarer „Stolperfallen“, mehr öffentliche Toiletten, durchgehend taktile Leitlinien vom Solemar bis in die Innenstadt sowie mehr barrierefreier und bezahlbarer Wohnraum.

Er fände einen Telefonservice nicht schlecht, bei dem man sich über aktuelle Angebote und Sonstiges informieren kann.

Er habe den Vorteil gehabt, erklärt Sieghard Unger, dass er nicht alleine in Bad Dürrheim gewesen wäre und er könne wenigstens immer noch ein paar Sachen erkennen. Schwierig wäre das Zurechtfinden in der Sauna im Solemar gewesen. Und auch er spricht das Thema Wegweiser und Straßen- beziehungsweise Hinweisschilder an.

Oft zu hoch angebracht

Diese seien oft zu hoch angebracht und zu klein. Am Busbahnhof wäre zum Beispiel eine digitale Anzeige gut, an der man sehen kann wie und ob die Busse pünktlich fahren, so wie es das auch in anderen Städten gäbe und eventuell auch ein akustisches Abfragesystem. Auch einen stark vergrößerten Stadtplan regte Unger an.

Bei der Stadtverwaltung stößt Inge Teichert zwar auf offene Ohren, nur lässt sich eben wie schon gesagt, aus Kostengründen nicht alles so einfach umsetzen. Vieles wird erst nach und nach möglich.

Der Rathausplatz, einer der Kritikpunkte. | Bild: Sabine Naiemi

„Natürlich geht es bei sehbehinderten und Blinden vorwiegend um akustische Signale. Darüber bin ich seit langem in Einzelgesprächen, da dies ein ebenso weites Feld ist, wie die Verbesserungen für Gehörlöse oder höreingeschränkte Personen. Gerade Busfahrpläne und die Bekanntmachungen anderer Dinge sind von öffentlichem Interesse“, merkt Inge Teichert noch an.

„Behinderung ist und bleibt halt ein schwieriges Thema. Allein das Wort „behindert“ löst bei vielen Menschen noch immer große Ängste und negative Gefühle aus. Behinderte sind Menschen wie alle anderen auch, sie haben die gleichen Wünsche und Bedürfnisse, hatten nur in irgendeiner Form nicht soviel Glück, wie andere Menschen. Dies versuche ich immer wieder klar herauszustellen.“