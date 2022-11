von Alexander Hämmerling

Schulen und Kliniken haben laut der seit 1. September geltenden Energiesparverordnung auch in Bad Dürrheim wenig Einschnitte in den Betrieb zu verzeichnen, öffentliche Gebäude und somit auch Vereine sind hingegen stark betroffen.

Die Ortsvorsteher und das Stadtoberhaupt haben sich nun Gedanken gemacht, wie man über die Bundesmaßnahmen hinaus auf freiwilliger Basis zusätzliche Einsparungen erzielen könnte. Das Resultat ist ein Paket vor allem mit Raumzusammenlegungen und Einschnitten in den Rathäusern.

Vereine ziehen vorbildlich mit

Laut Bürgermeister Jonathan Berggötz hat „das ganz große Sparen noch nicht begonnen“. Unisono waren sich aber alle Anwesenden sicher: die Vereine zeigen sich bei den ausgehandelten Einschränkungen „äußerst konstruktiv und problembewusst“.

Trachten und Blasorchester in Schulräumen

Für die Kernstadt bedeutet dies, dass der Trachtenverein und das Blasorchester Proben und Einzelunterricht nunmehr in Schulräume verlegen, diese bleiben von der Verordnung ohnehin unangetastet. Somit ist eine Reduktion der Raumtemperatur im Alten Rathaus als bisherigem Probenlokal auf zwölf Grad möglich. Der Großherzogin-Luise-Saal im Haus des Bürgers wird vorerst nicht mehr genutzt, über den Siedersaal herrscht noch Unklarheit, jedenfalls werden beide Räumlichkeiten ebenfalls auf zwölf Grad herunter gefahren.

19 Grad für die Rathäusler

Der Schachclub verlegt seine Trainingsrunden aus dem Haus des Bürgers in das Kurhaus oder das Haus des Gastes, andere Vereine oder Veranstaltungen sollen diesem Beispiel generell folgen. Die Verwaltung im Rathaus eins und zwei darf uneingeschränkt bei 19 Grad der Administration nachgehen, andere städtische Gebäude wie Sporthallen werden bekanntlich auf 17 Grad Raumtemperatur reduziert.

Der Stand in den Stadtteilen

Kurz ergriff jeder der Ortsvorsteher das Wort, um die Einschnitte zu erläutern, auf die man sich bisher vor allem mit den Vereinen einigen konnte. Eventuell sollen weitere folgen.

Sunthausen macht das Rathaus zu

Ortsvorsteher Albert Scherer legte zu Sunthausen dar, dass das Rathaus bis auf die Wohnung geschlossen wird. Die Sprechstunden des Ortsvorstehers finden künftig im Männerchorraum statt. Was die Übungszeiten des Männerchors des Gesangverein künftig sein werden, soll zeitnah geklärt werden.

Ganz schön kalt bei der Feuerwehr Oberbaldingen

Ortsvorsteher Pascal Wölfle kündigte an, dass in Oberbaldingen das Feuerwehrhaus und Altes Rathaus auf zwölf Grad gefahren werden. Als Teil der Ostbaarschule bleibt die Mensa weiterhin wohlig warm, der Gesangverein und die Landfrauen haben sich bereits entschlossen, ihre Versammlungen hierher zu verlegen. Der Oberbaldinger Musikverein bleibt vorerst standhaft und probt im Rathaus bei zwölf Grad. „Die gehen rüber in die Mensa, wenn es denen zu kalt wird“, so Wölfle. Der Jugendraum in Oberbaldingen wird ebenfalls auf zwölf Grad abgekühlt.

Biesinger weichen in Gemeinschaftsraum aus

Ortsvorsteher Armin Wehrle sagte zu Biesingen, dass das Rathaus auf zwölf Grad Raumtemperatur abgesenkt werde. Die dortige Wohnung mit den Flüchtlingen aus der Ukraine bleibe selbstredend unberührt. Eventuell sollen die Sprechzeiten des Ortsvorstehers auf etwa eine Stunde reduziert werden. Der neue Gemeinschaftsraum in der Alten Schule bleibt bei 19 Grad Raumtemperatur, hier wird der Ortschaftsrat künftig tagen. Der Gemeinschaftsraum soll grundsätzlich als Ausweichmöglichkeit für die Vereine gelten.

Öfingen macht das Gemeinschaftshaus dicht

In Öfingen bleibt laut Ortsvorsteherin Astrit Schweizer-Engesser das Gemeinschaftshaus bis Ende Februar geschlossen. Die Feuerwehr, die Landfrauen und der Musik- und Trachtenverein haben ihre Sitzungen bis Ende Februar somit im Bürgersaal. Die Sprechstunden des Ortsvorstehers finden wie gewohnt statt. „Ich habe ohnehin kein Problem damit, meine Sprechzeiten auch zu Hause abzuhalten“, beteuerte Schweizer-Engesser.

Unterbaldingen schließt das Alte Schulhaus

In Unterbaldingen wird das Alte Schulhaus geschlossen. Die Vereine, selbst der Jugendraum, sollen im Bürgersaal ihren Platz finden. „Die Nachtabgrenzungszeiten werden ausgeweitet, so werden wir die 20 Prozent Energieeinsparungen erreichen“, sagte Ortsvorsteher Jürgen Schwarz.

Hochemmingen kühlt im Januar die Halle runter

Ortsvorsteher Helmut Bertsche aus Hochemmingen fügte an, dass die Rathäuser von Hochemmingen, Sunthausen und Biesingen quasi „zusammengelegt werden“. Das Hochemminger Rathaus bleibe durch den benachbarten Kindergarten von zu harten Maßnahmen verschont. Die Gemeindehalle wird hingegen nach dem traditionellen Theaterauftritt der Narrenzunft am 7. Januar auf zwölf Grad abgekühlt. „Ansonsten findet alles im Bürgersaal im Rathaus statt“, so Bertsche.