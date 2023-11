In der Oktober-Sitzung des Technischen Ausschusses legte das KWA am Salinensee (Kuratorium Wohnen im Alter) eine Bauvoranfrage vor. Das Haus plant in den nächsten Jahren umfangreiche Modernisierungs- und Sanierungsmaßnahmen sowie konzeptionelle Anforderungen. Außerdem plant der Bauherr eine schrittweise Erneuerung der Immobilie, wie es in der Bauvoranfrage heißt. Geplant ist für die Maßnahmen ein Zeitraum von fünf bis sechs Jahren. Die Investitionssumme soll mehrere Millionen Euro betragen.

Klären wollte der Bauherr mit dieser Bauvoranfrage, ob der Neubau mit geänderter Gebäudestruktur, die Errichtung eines Gebäudes an der Hauptstraße sowie die Umsetzung der geplanten Höhenentwicklung möglich und genehmigungsfähig sind. Außerdem ist der Abbruch von bestehenden Gebäuden geplant.

Die Umsetzung der Maßnahmen soll in verschiedenen Bauabschnitten erfolgen. So müsse kein Bewohner, auch nicht vorübergehend, aus dem Kurstift ausziehen. Das ginge aber nur, wenn vor dem vorgesehenen Abriss die neuen Gebäude errichtet seien, erklärte Rainer Götz, Leiter der Abteilung Bau und Immobilien des KWA-Kurstifts.

Götz informierte den Ausschuss über den Bedarf an größeren Wohnungen im Ein- und Zweizimmerbereich, bedingt durch die aktuellen gesetzlichen Vorgaben. Man wolle die Wohn- und Lebensbedingungen der Bewohner attraktiv erhalten. Das Zentralgebäude werde bestehen bleiben, so Götz weiter. Hier würden lediglich kleinere Sanierungsmaßnahmen erfolgen. Doch drumherum werde sich das Erscheinungsbild teilweise markant ändern, kündigte Götz weiter an. Aktuell könne aber die genaue Zahl der neuen Wohneinheiten noch nicht beziffert werden beziehungsweise wären detailliertere Angaben zu Aussehen, Höhe und Lage der neuen Gebäude noch nicht möglich. Sicher ist jedoch, dass das bisherige Baufenster teilweise überschritten wird.

Stadtbaumeisterin Petra Schmidtmann konnte berichteten, dass das Kreisbauamt die ersten Pläne des Bauvorhabens auf Grund einer aufgelockerten Gesamtbebauung positiv bewerte. Das gesamte Bauvorhaben würde sich innerhalb der Baugrenze befinden. In Bezug auf die Gebäudehöhe würde das Landratsamt noch abklären, inwiefern eine Viergeschossigkeit möglich wäre.

Grundsätzlich stieß das Vorhaben im Technischen Ausschuss auf positive Resonanz. Bürgermeister Jonathan Berggötz äußerte sich lobend über das Vorhaben. Auch die anderen Ausschussmitglieder reagierten positiv. Regina Mäder, CDU, erklärte: „Es ist toll, dass das KWA-Kurstift in den Standort Bad Dürrheim investiert.“ Wolfgang Kaiser, LBU, meinte, dass sichergestellt sein müsse, dass keine Plätze verloren gehen, da bereits jetzt schon Platzmangel bestehe. Seine Empfehlung ging dahin, die Sanierung der bestehenden Gebäude als Alternative in die Planungen einzubeziehen. Ein Abriss sei nicht immer die beste Variante.

Bürgermeister Berggötz schlug vor, den Punkt zurückzustellen und empfahl einen Vor-Ort-Termin des Technischen Ausschusses, um ein besseres Bild von dem Bauvorhaben und dessen Größenverhältnissen zu bekommen. Dem stimmten die Räte zu. Die nächste öffentliche Sitzung des Technischen Ausschusses findet statt am Montag, 6. November, um 18 Uhr. Der Ortstermin beim Kurstift am Salinensee ist auf 17 Uhr angesetzt.