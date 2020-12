von sgn/sk

Dankbar sind die Bewohner des Kurstifts am Salinensee. Dafür, dass obwohl sie zu der absoluten Risikogruppe gehören, das Stift noch keinen Infektionsfall zu verzeichnen hatte – wenngleich dafür doch Anstrengungen hingenommen werden müssen.

Besonders deshalb sei es neben strikten Hygienemaßnahmen und verschärften Besuchsregelungen der Hausleitung sowie allen beteiligten Mitarbeitern wichtig, die Zeit vor und während Weihnachten so besinnlich und harmonisch zu gestalten, wie es die derzeitigen Auflagen ermöglichen, erklärt Stiftsdirektorin Ileana Rupp.

Gerade Weihnachten gehöre auch im Kurstift zu einem der Feste im Jahreskreis, das gemeinsam gefeiert und geschätzt wird. Auch wenn die Adventszeit dieses Jahr anders ist als sonst, sei im Haus kein Trübsinn spürbar. Ganz im Gegenteil: Es sei vor allem ein Zusammenhalt zu spüren, der über die Türschwelle des Kurstifts hinausgehe.

Trotz geltender Vorsichtsmaßnahmen genießen die Bewohner im Kurstift am Salinensee den Besuch des Nikolaus. Alle sind froh, dass der gute Mann überhaupt kommt. Bild: Kurstift | Bild: Kurstift

So werden etwa Überraschungen und Adventsaktionen, eine Adventspost mit Weihnachtsgeschichten und –Anekdoten für jeden Dezembertag bis zum Heiligabend gestaltet. Da werden Linzertorte und Stollen gebacken sowie stimmungsvoll musiziert. Am vergangenen Wochenende konnte sogar der Nikolaus die Bewohner besuchen. Jeder erhielt direkt am Morgen ein Nikolaustütchen direkt vor der Haustüre.

Überrascht wurde zudem die Tagesbetreuung. Seit März konnten die Schüler der Realschule am Salinensee die Bewohner nicht mehr zu den gemeinsamen Mittagen besuchen. Also bastelten sie kurzerhand einen Adventskalender mit persönlichen Botschaften. Diesen überreichte Claudia Gössl, Leiterin der Ganztagesbetreuung an der Realschule.

Da das Geschenkeeinkaufen derzeit eine Gefahr für ältere Menschen darstellt, brachte Roswitha Kneer vom Karibuni Weltladen kurzerhand ausgewählte Ware direkt ins Kurstift. So konnten Mitarbeiter und Bewohner an schön geschmückten Ständen fair hergestellte und fair verkaufte Kleidung und vieles anderes erstehen.

Auch die Handarbeitsgruppe, die seit Monaten nicht mehr zusammenkommen kann, strickte und häkelte fleißig weiter, sodass tolle Wollware ausgestellt werden konnte. Handwerklich begabte Mitarbeiter verkauften weihnachtliche Deko-Ware aus Holz.

Zum dritten Advent ist eine weitere Aktion geplant: Die Stadtjugendpflege Bad Dürrheim leiht dem Kurstift ihre Popcornmaschine. Für solche süßen Überraschungen sind Jung und Alt immer zu haben. „Auch wenn es dieses Jahr nicht möglich ist, Adventszeit und Weihnachten mit Angehörigen gemeinsam zu feiern, sind Zusammenhalt und Unterstützung von außen ein großes Geschenk“, sagt Ileana Rupp dankbar.