von Sabine Naiemi

In der Küche des Kurstifts geht es täglich hoch her, alles ist genauestens, geradezu generalstabsmäßig geplant. Wenn nicht gerade Schulferien oder die Schulen und Kindergärten wegen der Corona-Pandemie geschlossen sind, werden täglich rund 500 Essen gekocht, mit teilweise fünf verschiedenen Menürichtungen.

Thomas Uhlenbrock lupft kurz den Deckel. Hier wird gerade eine Brühe angesetzt. Diese köchelt 24 Stunden vor sich hin.

Im KWA Kurstift am Salinensee werden für die Bewohner die Mahlzeiten zubereitet und darüber hinaus Schulen und Kindergärten in Villingen-Schwenningen und Bad Dürrheim mit Mittagessen beliefert. Da gilt es unter anderem auch diätetische Erfordernisse, wie etwa Allergien oder Diabetes, zu beachten oder falls jemand Sonderkostform (passiertes Essen) benötigt. Zu diesen 500 warmen Mahlzeiten kommen für die Bewohner noch Frühstück, Zwischenmahlzeiten, Abendessen hinzu. Auf Anfrage bietet die Küche des Kurstifts auch Catering an.

Allein für die Kurstift-Bewohner werden rund 160 auf spezielle Bedürfnisse und Wünsche abgestimmte, warme Mahlzeiten zubereitet und ausgegeben.

Küchenchef Thomas Uhlenbrock sieht das Ganze relativ gelassen. Er ist die Ruhe in Person. Mit der richtigen Planung geht alles, auch kurzfristige Änderungen. Außerdem sei sein Mitarbeiterstab ein eingespieltes Team. Ein Punkt, bei dem er allerdings keinen Pardon kennt, ist die Hygiene. „Die ist bei so vielen Essen das A und O“, sagt der 53-Jährige. Während gekocht wird, ist für Küchenfremde der Zutritt strengstens verboten und außerhalb dessen eigentlich auch, und wenn doch jemand herein darf, dann nur mit entsprechender Schutzkleidung. Da wird nicht das geringste Risiko eingegangen.

Sauberkeit ist in der Küche das A und O. Bilder: Sabine Naiemi

Thomas Uhlenbrock hat seine Ausbildung zum Koch übrigens von 1981 bis 1984 im Hotel Waldeck absolviert und auch gleich noch die Ausbildung im Park-Café Röder zum Konditor drangehängt. Der Küchenchef ist außerdem Ausbilder für beide Berufe und kann beachtliche Referenzen vorweisen. So war er zum Beispiel Küchenchef bei der Fußball-WM 2006 für Saudi Arabien und zwei Mal für Australien, zwei Mal bei einer Wohltätigkeitsgala von Michael Schumacher. Unter anderem bekochte Uhlenbrock schon Sänger wie Meatloaf, Tokio Hotel, die Backstreet Boys, Nena und viele viele andere Sänger und Persönlichkeiten.

Listen über Listen hängen an Thomas Uhlenbrocks Arbeitsplatz. Hier plant er die Menüs und täglichen Arbeitsabläufe. Das Team ist gut eingespielt.

Seit 2010 schwingt er in der Kurstift-Küche das Zepter. 14 Küchenmitarbeiter sind dort beschäftigt, davon fünf gelernte Köche, plus eben Küchenhilfen in Voll- und Teilzeit. Zusätzlich zum üblichen Ablauf wuppt das Team außerdem viele kulinarische Extraveranstaltungen im Jahr, zu denen auch immer externe Gäste Zugang haben. Den Reigen eröffnet oder schließen das Winterfrühstück und das Weihnachtsmenü, es gibt das Fischbuffet, Grillen im Ostpark, hausintern kulinarische Themenwochen und natürlich die Bewirtung bei Veranstaltungen des Kurstifts. „Alle Küchen des KWA-Kuratoriums Wohnen im Alter sind seit 2011 zertifiziert im Qualitätsmanagement“, erklärt Thomas Uhlenbrock. Jedes Jahr finden interne und externe Audits (Überprüfungen) statt. „Zusätzlich finden unangemeldete Hygienechecks statt“, so Uhlenbrock weiter.

Bild: Sabine Naiemi

Gekocht und gearbeitet wird auf modernstem Stand mit neuesten Self-Cooking-Centern, Schockfroster und Socamel-Regeneriersystem. Und alles wird möglichst frisch zubereitet, von Soßen, Suppen, Braten, Ragouts, und so weiter. Der Anteil von sogenanntem „Convenience-Food“ liege bei unter zehn Prozent, erklärt Uhlenbrock.

Die Verträge, um Schulen und Kindertagesstätten zu beliefern, kriegt man übrigens nicht einfach so und dauerhaft. Dazu finden in regelmäßig wiederkehrenden Abständen Ausschreibungen statt, bei denen sich die jeweiligen Anbieter regulär bewerben müssen.