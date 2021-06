von sgn

Bald wird der Kurpark wieder Schauplatz des im letzten Jahr erstmals veranstalteten Kulturgärtle. Vom 8. bis zum 25. Juli werden an den drei Wochenenden, jeweils von Donnerstag bis Sonntag, wieder verschiedene Künstler auf der Open-Air Bühne im Kurpark auftreten.

So haben sich für dieses Jahr wieder das Comedy-Duo „Dui do on de Sell“, die Band The Wright Thing und der Kabarettist Django Asül angekündigt.

Auch einige regional bekannte Künstler wie das Autoren-Duo rund um die Schwarzwaldkrimis – Alexander Rieckhoff und Stefan Ummenhofer – werden aus ihrem neuesten Krimi „Totentracht“ vorlesen und dabei von den Dörr-Brüdern begleitet. Zudem wird der bekannte Musiker Sebastian Schnitzer mit dem Quartett Herrenmusik beim Kulturgärtle auftreten, kündigt die Kur- und Bäder GmbH Bad Dürrheim an. Der After-Work-Stimmung an den Donnerstagen werden sich wieder verschiedene Diskjockeys annehmen.

Das A-Capella-Ensemble Medlz, hier ein Archivbild von einem Auftritt Juli 2020 in Bonndorf, tritt am Samstag, 10. Juli Open Air auf. Archivbild: Christian Hauser | Bild: Christian Hauser

Weitere Höhepunkte des Programms sind die Künstler, die ursprünglich im Rahmen des Kulturforums aufgetreten wären. Aufgrund der geltenden Bestimmungen und Vorgaben tritt die A-Capella-Gesangsruppe Medlz nun am Samstag, 10. Juli (war ursprünglich am 3. Juli im Haus des Bürgers vorgesehen) im Rahmen des Kulturgärtle-Open-Air im Kurpark auf. Gleiches gilt für den Mentalmagier Christoph Kuch. Dieser wird am Samstag, 17. Juli bei seinem Programm „Ich weiß“ die Gedanken der Besucher und Besucherinnen lesen.

Das Kulturgärtle findet mitten im Kurpark statt und bietet daher ein wunderschönes Ambiente, welches die Veranstalter durch viele Lichtilluminationen und Akzente noch besser in Szene setzen werden, gibt Organisator Daniel Limberger bekannt. Die Veranstaltungen werden alle mit Lounge-Sesseln oder ähnlichem bestuhlt sein und finden open air statt.

Den Getränkeausschank werden wieder Bad Dürrheimer Vereine übernehmen, die dadurch ihre Vereinskassen aufbessern können. Zudem sorgen die Metzgerei Münsch und das Kurhaus mit dem eigenen Genusswägele für kulinarische Leckerbissen.

Der Vorverkauf für die ersten Veranstaltungen läuft bereits. Am 23. Juni beginnt der Vorverkauf für die weiteren Veranstaltungen. Das Programm wird in den nächsten Tagen noch durch weitere Künstler ergänzt. Karten gibt es unter www.badduerrheim.de oder direkt an der Tourist-Information im Haus des Gastes