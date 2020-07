von Sabine Naiemi

Bad Dürrheim (sgn) Nach jahrelanger Diskussion über die Einrichtung eines modifizierten Betreuungsangebotes einschließlich Mittagstisch an den Grundschulen der Stadt, zusätzlich zum Angebot der Ganztagesschule, beschloss der Gemeinderat in seiner Juni-Sitzung die probeweise Einführung dieses parallel laufenden Angebotes für ein Jahr.

Bedingung des Gemeinderates war, dass die Zweizügigkeit der Ganztagesschule an der Grund- und Werkrealschule (GWRS) und der Ostbaarschule nicht gefährdet wird. Diese haben oberste Priorität.

Die zusätzliche Mittagsbetreuung erfolgt in einem Zeitfenster bis maximal 14.30 Uhr. Sie wird von Eltern nachgefragt, denen es aufgrund ihrer Berufstätigkeit nicht möglich ist, ihre Kinder bereits nach Unterrichtsende um 12 Uhr zu abzuholen, die ihre Kinder aber auch nicht in der Ganztagesschule anmelden wollen. Die Mindestzahl für diese Mittagsbetreuung pro Schule liegt bei zehn Kindern, die Gruppenstärke darf jedoch 14 Kinder nicht überschreiten, ansonsten müsste eine zweite Gruppe eingerichtet werden. Dafür wäre aber die Zustimmung des Gemeinderates erforderlich. Betreuungspersonal und Essen kommen vom Kinder- und Jugendhilfezentrum Mariahof.

An beiden Schulen wurde nun unter den Eltern der Bedarf an diesem Betreuungsangebot erfragt. Pressereferent Alexander Stengelin berichtete, dass an der GWRS 20 verbindliche Anmeldungen vorliegen, an der Ostbaarschule seien es laut Gemeinderat Christian Noack inzwischen nicht mehr nur neun, sondern zehn Anmeldungen. Der Elternanteil für die Mittagsbetreuung beträgt 40 Euro monatlich plus der Kosten für das Mittagessen

Bedingt durch neue Verordnungen des Kultusministeriums hat sich wegen der Corona-Krise die Situation ergeben, dass derzeit keine gruppenübergreifende Betreuung erlaubt ist. Dafür wird zusätzliches Personal benötigt, das die Stadt anstellen muss, bis sich die Situation normalisiert. Dieser zusätzliche Bedarf lasse sich nur über den Mariahof abdecken, so die Verwaltung. Komme man dieser Anforderung nicht nach, müsste sowohl an der GWRS als auch an der Ostbaarschule das Angebot der Ganztagsschule drastisch „eingedampft“ werden, bestätigten Konrektorin Stephanie Schweizer und Schulleiterin Patrizia Schneider von der Ostbaarschule. Demgemäß entschied sich der Gemeinderat für die Anstellung der Betreuungskräfte.